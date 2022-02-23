Трактор сравнял могилы с землей на Голосковском кладбище: возмутительное видео

Во Львове, на Голосковском кладбище, трактор повалил кресты на могилах. Женщина, пришедшая туда навестить покойных родных, не смогла найти, где похоронен ее муж.

Трактор разрушил несколько могил. На их месте появились поломанные кресты и ветки.

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Трактор сравнял могилы с землей

Пользовательница фейсбука Татьяна Покиданец рассказала историю, которая случилась с ее знакомой на Голосковском кладбище. Женщина пришла туда 21 февраля, чтобы навестить покойных маму и мужа.

Придя зажечь свечу на могилу, увидела вот такую картину. Работники кладбища сравняли с землей могилы родных и близких людей, которые были рядом,

– рассказала Покиданец.

Женщина спросила водителя трактора, что он делает. Однако мужчина просто сбежал.



Трактор разрушил могилы на Голосковском кладбище / Фото Татьяны Покиданец

Покиданец заметила, что трактор разрушил не одну могилу.

"Кто будет нести ответственность за вандализм? Кто может, пожалуйста, помогите с распространением этого зафиксированного факта. Может кто-то узнает и свои разрушенные могилы. Позор!", – подытожила женщина.



На месте могил были повалены кресты / Фото Татьяны Покиданец

Покиданец также обнародовала видео с Голосковского кладбища. На нем видно, что вместо могил на земле появились поломанные ветки и деревянные кресты.

Женщина, которая пришла в тот день на кладбище, обратила внимание, что похоронила своего мужа в прошлом году. Из-за того, что трактор все разрыл, она даже не могла найти его могилу.

"У моего мужа здесь был крест. Я его похоронила в июне прошлого года. Посмотрите, что здесь сделано. Полностью разрушено. Я не вижу ни могилы, ничего не вижу", – отметила женщина.

Смотрите видео, как трактор разрушил могилы на Голосковском кладбище:

Полный текст публикации Татьяны Покиданец:

Уважаемые участники группы. Хочу поделиться событием которое произошло с моей близкой подругой. Вчера 21 февраля 2022 года с родственниками она навещала покойных маму и мужа на кладбище Збыранка "Голосковское кладбище", так еще его называют. Придя зажечь свечу на могилу, увидела вот такую картину((((

Работники кладбища всровняли с землей могилы родных и близких людей которые были рядом. На вопрос: "ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ"????? водитель трактора сбежал из машины!!!! Как вы видите это не одна могила!!!!! КТО БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАНДАЛИЗМ!!!!! Документы, чеки, договор за приобретенное место есть!!!!! Кто может!!!! Пожалуйста, помогите с распространением этого зафиксированного факта. Может кто-то узнает и свои разрушенные могилы!!!!! ПОЗОР!!!!