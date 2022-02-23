Трактор зрівняв могили із землею на Голосківському цвинтарі: обурливе відео

Трактор зруйнував кілька могил. На їхньому місці з'явилися поламані хрести та гілки.

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Трактор зрівняв могили із землею

Користувачка фейсбуку Тетяна Покиданець розповіла історію, яка трапилася з її знайомою на Голосківському цвинтарі. Жінка прийшла туди 21 лютого, щоб навідати покійних маму та чоловіка.

Прийшовши запалити свічку на могилу, побачила ось таку картину. Працівники цвинтаря вирівняли з землею могили рідних і близьких людей, які були поряд,

– розповіла Покиданець.

Жінка запитала водія трактора, що він робить. Однак чоловік просто втік.



Трактор зруйнував могили на Голосківському цвинтарі / Фото Тетяни Покиданець

Покиданець зауважила, що трактор зруйнував не одну могилу.

"Хто буде нести відповідальність за вандалізм? Документи, чеки, договір за придбане місце є. Хто може, будь ласка, допоможіть з поширенням цього зафіксованого факту. Може хтось впізнає і свої зруйновані могили. Ганьба!", – підсумувала жінка



На місці могил були повалені хрести / Фото Тетяни Покиданець

Покиданець також оприлюднила відео з Голосківського цвинтаря. На ньому видно, що замість могил на землі з'явилися поламані гілки та дерев'яні хрести.

Жінка, яка прийшла того дня на кладовище, зауважила, що поховала свого чоловіка торік. Через те, що трактор усе розрив, вона навіть не могла знайти його могилу.

"В мого чоловіка тут був хрест. Я його поховала у червні минулого року. Подивіться, що тут зроблено. Повністю зруйновано. Я не бачу ні могили, нічого не бачу", – зазначила жінка

Дивіться відео, як трактор зруйнував могили на Голосківському цвинтарі:

Повний текст допису Тетяни Покиданець:

"Шановні учасники групи. Хочу поділитися подією яка відбулась з моєю близькою коліжанкою. Вчора 21 лютого 2022 року з родичами вона провідувала покійних маму і чоловіка на цвинтарі Збиранка "Голосківський цвинтар", так ще на нього говорять. Прийшовши запалити свічку на могилу, побачила ось таку картину((((

Працівники цвинтаря вирівняли з землею могили рідних і близьких людей які були поряд.На запитання :"ЩО ВИ РОБИТЕ"????? водій трактора втік з машини!!!! Як ви бачите це не одна могила!!!!! ХТО БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВАНДАЛІЗМ!!!!! Документи, чеки, договір за придбане місце є!!!!! Хто може!!!! Будь ласка, допоможіть з поширенням цього зафіксованого факту. Може хтось впізнає і свої зруйновані могили!!!!! ГАНЬБА!!!!"