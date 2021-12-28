Убийство известного художника Косара во Львове: рецидивиста будут судить

Прокуратура передала в суд дело об убийстве известного художника во Львове. По данным СМИ, говорится об Оресте Косаре.

Художник погиб в результате жестокого избиения, которое произошло еще в июле. Впоследствии подозреваемого задержали и оказалось, что он уже совершал не одно подобное преступление.

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О том, что ранее судимый 35-летний львовянин в очередной раз предстанет перед судом, сообщили 28 декабря. По данным правоохранителей, он избил Косара на лестничной клетке одного из львовских домов.

Рецидивист якобы напал на пенсионера и завладел его мобильным телефоном, который стоил около 800 гривен. Также, по данным полиции, злоумышленник украл наплечную сумку, в которой были художественные принадлежности.



Художник Орест Косар, убитый во Львове / Фото Zaxid.net

Также подозреваемый фигурирует и в другом уголовном производстве. Там его подозревают в нападении, которое произошло в июне. Тогда злоумышленник напал на прохожего в одном из львовских скверов. Он избил потерпевшего и сорвал с его шеи золотую цепочку, а потом похитил сумку.

Что известно о его жертве

Назвало имя убитого художника издание Zaxid.net. Орест Косар родился в 1955 году в Зборове Тернопольской области. Впоследствии он окончил Академию искусств и участвовал в областных и всеукраинских художественных выставках.

Художник писал пейзажи, натюрморты, был последователем львовской декоративной школы. Однако работал в современном стиле. Член Национального союза художников Украины. Художник скончался в реанимации спустя 1,5 месяца после избиения.

Читайте полный текст публикации прокуратуры Львовской области:

Прокурорами Франковской окружной прокуратуры города Львова направлен в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого 35-летнего львовянина, обвиняемого в совершении грабежа, разбоя и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Установлено, что в июле текущего года на лестничной клетке одного из львовских домов фигурант напал на пенсионера, нанес ему тяжелые телесные повреждения и завладел его мобильным телефоном стоимостью около 800 грн и наплечной сумкой, в которой находились художественные принадлежности жертвы.

От полученных травм потерпевший, оказавшийся знаменитым местным художником, скончался в больнице. Кроме того, ранее в июне этого года в одном из львовских скверов обвиняемый напал на прохожего, избил его, сорвал с шеи золотую цепочку и похитил сумку с вещами.