Вбивство відомого художника Косара у Львові: рецидивіста будуть судити

Прокуратура передала до суду справу про вбивство відомого художника у Львові. За даними ЗМІ, мовиться про Ореста Косара.

Митець загинув внаслідок жорстокого побиття, яке трапилося ще в липні. Згодом підозрюваного затримали та виявилося, що він раніше вже скоював не один схожий злочин.

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Майже нічого не заробив

Про те, що раніше судимий 35-річний львів'янин вкотре постане перед судом, повідомили 28 грудня. За даними правоохоронців, він побив Косара на сходовій клітці одного із львівських будинків.

Рецидивіст нібито напав на пенсіонера й заволодів його мобільним телефоном, який коштував приблизно 800 гривень. Також за даними поліції, зловмисник вкрав наплічну сумку, в якій було художнє приладдя жертви.

Також підозрюваний фігурує й в іншому кримінальному провадженні. Там його підозрюють у нападі, який стався у червні. Тоді зловмисник напав на перехожого в одному із львівських скверів. Він побив потерпілого та зірвав із його шиї золотий ланцюжок, а поті ще й викрав сумку.



Художник Орест Косар, якого вбили у Львові / Фото Zaxid.net

Що відомо про його жертву

Назвало ім'я вбитого художника видання Zaxid.net. Орест Косар народився у 1955 році в Зборові, що на Тернопільщині. Згодом він закінчив Академію мистецтв і брав участь в обласних та всеукраїнських мистецьких виставках.

Художник писав пейзажі, натюрморти, був продовжувачем львівської декоративної школи. Проте працював у модерному стилі. Членом Національної спілки художників України. Митець помер у реанімації через 1,5 місяця після побиття.

Читайте повний текст публікації прокуратури Львівщини:

Прокурорами Франківської окружної прокуратури міста Львова скеровано до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого 35-річного львів’янина, якого обвинувачують у вчиненні грабежу, розбою та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.



Встановлено, що у липні поточного року на сходовій клітці одного із львівських будинків фігурант напав на пенсіонера, наніс йому тяжкі тілесні ушкодження та заволодів його мобільним телефоном вартістю близько 800 грн і наплічною сумкою, в якій знаходилось художнє приладдя жертви.

Від отриманих травм потерпілий, який виявився знаменитим місцевим художником, помер у лікарні. Окрім цього, раніше у червні цього року в одному із львівських скверів обвинувачений напав на перехожого, побив його, зірвав зі шиї золотий ланцюжок та викрав сумку із речами.