Убил знакомого и хотел сжечь тело: львовянина поместили в психбольницу

Львовянин 10 мая убил своего 67-летнего товарища. После этого он пытался сжечь его тело. Суд признал мужчину невменяемым и отправил его в психушку.

Инцидент произошел на улице Драгоманова во Львове. Мужчины вместе выпивали.

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Львовянин жестоко убил товарища

В квартире на улице Драгоманова 10 мая 58-летний львовянин пьянствовал со своим 67-летним знакомым.

В какой-то момент мужчины начали ссориться. Спор перерос в драку, во время которой львовянин схватился за нож.

Мужчина 4 раза ударил им товарища в живот.

После этого он взял кухонный молоток для отбивания мяса и еще несколько раз ударил свою жертву в лицо.

Пострадавший умер на месте. Тогда злоумышленник пытался сжечь его тело, однако ничего не удалось.

Эксперты обнаружили на теле погибшего множественные резаные и рубленые раны головы с повреждением костей черепа и головного мозга.

Убийцу признали невменяемым

Во время досудебного расследования провели судебно-психиатрическую экспертизу. Она установила, что мужчина на момент убийства и по состоянию на сейчас страдает стойким хроническим психическим заболеванием – сосудистой деменцией. Поэтому львовянин не может осознавать собственные действия и управлять ими.

Галицкий райсуд Львова 9 августа постановил применить к мужчине принудительную меру медицинского характера. Его госпитализировали в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

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