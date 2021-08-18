Вбив знайомого і хотів спалити тіло: львів'янина помістили у психлікарню

Львів'янин 10 травня вбив свого 67-річного товариша. Після цього він намагався спалити його тіло. Суд визнав чоловіка неосудним та відправив його у психлікарню.

Інцидент трапився на вулиці Драгоманова у Львові. Чоловіки разом пиячили.

До теми У Львові чоловік жорстоко вбив свого знайомого й намагався спалити тіло: фото

Львів'янин жорстоко вбив товариша

У квартирі на вулиці Драгоманова 10 травня 58-річний львів'янин пиячив зі своїм 67-річним знайомим.

У якийсь момент чоловіки почали сваритись. Суперечка переросла у бійку, під час якої львів'янин схопився за ніж.

Чоловік 4 рази вдарив ним товариша у живіт.

Після цього він взяв кухонний молоток для відбивання м'яса та ще кілька разів вдарив свою жертву в обличчя.

Постраждалий помер на місці. Тоді зловмисник намагався спалити його тіло, однак нічого не вдалося.

Експерти виявили на тілі загиблого множинні різані та рубані рани голови з ушкодженням кісток черепа та головного мозку.

Вбивцю визнали неосудним

Під час досудового розслідування провели судово-психіатричну експертизу. Вона встановила, що чоловік на момент вбивства та станом на зараз страждає стійким хронічним психічним захворюванням – судинною деменцією. Тому львів'янин не може усвідомлювати власні дії та керувати ними.

Галицький райсуд Львова 9 серпня ухвалив застосувати до чоловіка примусовий захід медичного характеру. Його госпіталізували до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

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