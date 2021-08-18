Вбив знайомого і хотів спалити тіло: львів'янина помістили у психлікарню

18 серпня 2021 , 16:18
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Джерело:

ZAXID.NET

Львів'янин 10 травня вбив свого 67-річного товариша. Після цього він намагався спалити його тіло. Суд визнав чоловіка неосудним та відправив його у психлікарню.

Інцидент трапився на вулиці Драгоманова у Львові. Чоловіки разом пиячили.

До теми У Львові чоловік жорстоко вбив свого знайомого й намагався спалити тіло: фото

Львів'янин жорстоко вбив товариша

  • У квартирі на вулиці Драгоманова 10 травня 58-річний львів'янин пиячив зі своїм 67-річним знайомим.
  • У якийсь момент чоловіки почали сваритись. Суперечка переросла у бійку, під час якої львів'янин схопився за ніж.
  • Чоловік 4 рази вдарив ним товариша у живіт.
  • Після цього він взяв кухонний молоток для відбивання м'яса та ще кілька разів вдарив свою жертву в обличчя.
  • Постраждалий помер на місці. Тоді зловмисник намагався спалити його тіло, однак нічого не вдалося.
  • Експерти виявили на тілі загиблого множинні різані та рубані рани голови з ушкодженням кісток черепа та головного мозку.

Вбивцю визнали неосудним

Під час досудового розслідування провели судово-психіатричну експертизу. Вона встановила, що чоловік на момент вбивства та станом на зараз страждає стійким хронічним психічним захворюванням – судинною деменцією. Тому львів'янин не може усвідомлювати власні дії та керувати ними.

Галицький райсуд Львова 9 серпня ухвалив застосувати до чоловіка примусовий захід медичного характеру. Його госпіталізували до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

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Автор: Ольга Котів