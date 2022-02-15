Ученицу развращали во время поездки в Карпаты: начали расследование

Правоохранители начали расследовать вероятное развращение 15-летней ученицы львовской школы. Она обвинила в этом своего учителя.

Само преступление якобы произошло во время поездки школьников в Карпаты. Об открытии производства правоохранители сообщили 15 февраля.

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Что чревато за такие действия

Следователи пообщались с потерпевшей, чтобы узнать детали. По словам девушки, 28-летний учитель совершил в отношении нее развратные действия.

Это произошло в одном из сел Стрыйского района 12 февраля. Теперь мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Однако следствие пока продолжается, поэтому неизвестно, действительно ли он совершил такой проступок.

Похожий случай раньше

В Киеве осудили 42-летнего тренера одной из местных футбольных школ. Следователи выяснили, что он развращал 11-летнего воспитанника своей футбольной команды. Они тогда поехали на соревнование во Львов.

Злоумышленник вошел в комнату, где спали дети и убедился, что за ним никто не наблюдает. После этого подошел к постели потерпевшего, обнажил свои половые органы и совершил в отношении мальчика развратные действия.