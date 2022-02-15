Вчитель розбещував 15-річну ученицю: у львівській школі почалось розслідування

Правоохоронці почали розслідувати ймовірне розбещення 15-річної учениці львівської школи. Вона звинуватила в цьому свого вчителя.

Сам злочин нібито стався під час поїздки школярів у Карпати. Про відкриття провадження правоохоронці повідомили 15 лютого.

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Що загрожує за такі дії

Слідчі поспілкувалися з потерпілою, щоб дізнатись деталі. За словами дівчини, 28-річний вчитель вчинив щодо неї розпусні дії.

Це сталося в одному із сіл Стрийського району 12 лютого. Тепер чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення. Проте слідство поки триває, тому невідомо, чи він справді зробив такий проступок.

Схожий випадок раніше

У Києві засудили 42-річного тренера однієї з місцевих футбольних шкіл. Слідчі з'ясували, що він розбещував 11-річного вихованця своєї футбольної команди. Вони тоді поїхали на змагання до Львова.

Зловмисник зайшов до кімнати, в якій спали діти й переконався, що за ним ніхто не спостерігає. Після цього підійшов до ліжка потерпілого, оголив свої статеві органи та вчинив щодо хлопчика розпусні дії.