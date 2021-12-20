Украинка пыталась провезти запрещенные лекарства с психотропами через аэропорт "Львов"

Таможенники в аэропорту "Львов" обнаружили в багаже украинки запрещенные препараты. Она пыталась перевезти лекарства с психотропными веществами.

Женщина прилетела из Египта. Информацию об инциденте передали правоохранителям.

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В багаже ​​украинки нашли запрещенное лекарство

В международный аэропорт "Львов" 18 декабря рейсом из Шарм-эль-Шейха прибыла 33-летняя украинка. Чтобы пройти таможенный контроль, она выбрала полосу "зеленого коридора".

Во время осмотра вещей пассажирки таможенники, пограничники и сотрудники СБУ обнаружили лекарства – 240 таблеток и 620 граммов суспензии. Они содержат составляющие, оборот которых в Украине ограничен.

Препараты входят в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Поэтому таможенники направили информацию об этом инциденте в полицию. Все лекарства изъяли. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

В вещах украинки нашли запрещенные лекарства / Фото Львовской таможни

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