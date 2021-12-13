Умер бывший главный врач 5 больницы Львова

Бывший главный врач 5 городской клинической больницы Львова Богдан Матвиев умер 12 декабря. Мужчины не стало на 65 году жизни.

Матвиев возглавлял 5 больницу почти 25 лет. На данный момент причина его смерти неизвестна.

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Умер экс-глава 5 ГКБ Львова

На 65 году жизни 12 декабря умер бывший главный врач 5 городской клинической больницы Львова Богдан Матвиев.

С грустью сообщаем, что сегодня, на 65-м году жизни, перестало биться сердце Богдана Матвиева. Вечная память. Пусть покоится с миром в Боге. Сочувствуем семье и близким,

– говорится в сообщении больницы.

Матвиев в 1980 году окончил Львовский государственный медицинский институт. После этого у него было 2 года интернатуры по детской хирургии. С 1983 по 1989 год врач работал травматологом в 5 ГКБ Львова, а с 1989 по 1996 – в областном госпитале ветеранов войн и репрессированных в Винниках. Сначала Матвиев был там на должности врача-ортопеда, а затем – заместителем начальника госпиталя.

Врач возглавлял 5 больницу с 1996 по 2020 год. После этого он работал медицинским директором по организационно-методической работе медучреждения.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким умершего.

Умер экс-глава 5 ГКБ Богдан Матвиев / Фото 5 городской клинической больницы Львова

Текст сообщения 5 городской клинической больницы Львова:

С грустью сообщаем, что сегодня, на 65-м году жизни, перестало биться сердце Богдана Матвиева.

Богдан Михайлович с 1996 по 2020 год был главным врачом 5-й городской клинической больницы города Львова. Вечная память. Пусть покоится с миром в Боге. Сочувствуем семье и близким.