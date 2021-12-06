В 2020 году Ольга Илькив отпраздновала 100-летний юбилей. Она поступила в ряды ОУН в 1941 году.
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Умерла связная Романа Шухевича Ольга Илькив
Секретарь Львовского горсовета Маркиян Лопачак 6 декабря сообщил, что на 102-м году жизни умерла связная УПА Ольга Илькив.
"На 102-м году жизни отошла в лучший мир связная Романа Шухевича Ольга Илькив. Соболезнования семье. Вечная память!", – написал Лопачак в фейсбуке.
На смерть известной львовянки также отреагировал городской глава Андрей Садовый.
Легендарная женщина посвятила всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны,
– отметил Садовый.
Информацию о прощании и похоронах пока не сообщили.
Умерла Ольга Илькив / Фото Маркияна Лопачака
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Краткая биография Ольги Илькив
- Ольга Илькив родилась в 1920 году в городе Стрый.
- В декабре 1941 года она вступила в ОУН. С 1945 года Илькив находилась в подполье и работала в женской сети ОУН.
- Она способствовала организации подпольного дома для Романа Шухевича в селе Гримное Городокского района.
- Позже женщину приговорили к 25 годам заключения. Она провела в советских тюрьмах 14 лет.
- С сентября 1964 года Илькив работала санитаркой во Львовской областной больнице, а с 1966 года – дворником в домоуправлении Львова, чтобы смочь получить жилье и забрать своих сына и дочь из интерната.
- С 1972 года до выхода на пенсию женщина работала во Львовском историческом музее.
- В 2008 году указом президента Украины Виктора Ющенко Илькив наградили Орденом княгини Ольги III степени.
- В 2017 году за заслуги перед государством и по случаю 75-й годовщины создания УПА, город и область совместно купили ей квартиру во Львове. В свою очередь, областной совет выделил деньги на ее ремонт.