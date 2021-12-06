В 2020 году Ольга Илькив отпраздновала 100-летний юбилей. Она поступила в ряды ОУН в 1941 году.

К теме Во Львове попрощались с киборгом, который 6 лет считался пропавшим без вести

Умерла связная Романа Шухевича Ольга Илькив

Секретарь Львовского горсовета Маркиян Лопачак 6 декабря сообщил, что на 102-м году жизни умерла связная УПА Ольга Илькив.

"На 102-м году жизни отошла в лучший мир связная Романа Шухевича Ольга Илькив. Соболезнования семье. Вечная память!", – написал Лопачак в фейсбуке.

На смерть известной львовянки также отреагировал городской глава Андрей Садовый.

Легендарная женщина посвятила всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны,
– отметил Садовый.

Информацию о прощании и похоронах пока не сообщили.

У Львові на 102 році життя померла зв'язкова Романа Шухевича
Умерла Ольга Илькив / Фото Маркияна Лопачака

Заметьте Не пережил "голодную тусу": коллега рассказал о самочувствии Роман Славитича после скандала

Краткая биография Ольги Илькив

  • Ольга Илькив родилась в 1920 году в городе Стрый.
  • В декабре 1941 года она вступила в ОУН. С 1945 года Илькив находилась в подполье и работала в женской сети ОУН.
  • Она способствовала организации подпольного дома для Романа Шухевича в селе Гримное Городокского района.
  • Позже женщину приговорили к 25 годам заключения. Она провела в советских тюрьмах 14 лет.
  • С сентября 1964 года Илькив работала санитаркой во Львовской областной больнице, а с 1966 года – дворником в домоуправлении Львова, чтобы смочь получить жилье и забрать своих сына и дочь из интерната.
  • С 1972 года до выхода на пенсию женщина работала во Львовском историческом музее.
  • В 2008 году указом президента Украины Виктора Ющенко Илькив наградили Орденом княгини Ольги III степени.
  • В 2017 году за заслуги перед государством и по случаю 75-й годовщины создания УПА, город и область совместно купили ей квартиру во Львове. В свою очередь, областной совет выделил деньги на ее ремонт.