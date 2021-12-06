В 2020 году Ольга Илькив отпраздновала 100-летний юбилей. Она поступила в ряды ОУН в 1941 году.

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Умерла связная Романа Шухевича Ольга Илькив

Секретарь Львовского горсовета Маркиян Лопачак 6 декабря сообщил, что на 102-м году жизни умерла связная УПА Ольга Илькив.

"На 102-м году жизни отошла в лучший мир связная Романа Шухевича Ольга Илькив. Соболезнования семье. Вечная память!", – написал Лопачак в фейсбуке.

На смерть известной львовянки также отреагировал городской глава Андрей Садовый.

Легендарная женщина посвятила всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны,

– отметил Садовый.

Информацию о прощании и похоронах пока не сообщили.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования близким и родным умершей.



Умерла Ольга Илькив / Фото Маркияна Лопачака

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