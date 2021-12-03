Роман Славитич родился в селе Рыков Турковского района. Он работал в Доме ученых с 1979 года и занимался вопросом реставрации заброшенного здания.

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Славитич тяжело переживал скандал

Заместитель директора Львовского дома ученых Василий Мастикаш рассказал, что у 75-летнего директора Романа Славитича было 2 инфаркта. После скандальной блогерской вечеринки у него было очень плохое самочувствие.

Мужчина переживал за скандал и за то, что из-за нарушения карантина закрыли Дом ученых. Также он переживал из-за негативных сообщений, которые его дочь получала в соцсетях, ведь ее отец допустил "тусу" на костях покойных жертв Голодомора.

Мастикаш добавил, что 3 декабря Славитич пошел во Львовский горсовет на встречу к заместителю городского главы Андрею Москаленко. Он хотел поговорить с ним о решении комиссии по чрезвычайным ситуациям касательно закрытия Дома ученых. Мужчина хотел показать письмо от блогера о том, что именно организатор вечеринки взял на себя ответственность за сохранение карантина и вакцинацию гостей.

Господин Роман считал, что Дом ученых не должны были закрыть, но все равно нашли какой-то момент,

– добавил чиновник.

Он подчеркнул, что перед арендой руководство предупреждали об обычном дне рождения, а вместо этого устроили шоу.

"Случилось то, что случилось, никто не хотел. Человека добили. Очевидно, у него случился третий инфаркт", – отметил Мастикаш.

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Прощание с директором хотят провести в Доме ученых

Мастикаш добавил, что неизвестно, где похоронят директора. Этот вопрос обсудят с комитетом Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки. Есть идея провести отпевание именно в Доме ученых.

"Заслужил, чтобы здесь было отпевание. Он поднял культурное учреждение, хотя это очень тяжело было", – отметил чиновник.

Мастикаш рассказал, что он предлагал Славитичу поехать вместе с ним на встречу в горсовет. Однако начальник отказался.

"Я как раз сидел на работе и ждал Романа Ильича. Не было, не было… Думаю себе, а что он там с 8 утра делает и еще нет. На часах – 9, 10 час. Набрал его на мобильный, не ответил", – добавил заместитель директора.

Потом ему позвонили по телефону из союза и сказали: "Ты слышал, что какой-то директор умер в кабинете Москаленко. Так не наш ли Роман Ильич туда ходил?". Мастикаш ответил, что Славитич туда действительно ходил. Тогда чиновник понял, что мужчина умер.

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