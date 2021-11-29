Утром 29 ноября Залиско сообщил, что общался с правоохранителями. Однако детали разговора он не рассказал.

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На блогера составили протокол

Правоохранители 27 ноября во время мониторинга соцсетей обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Организатором был 29-летний житель Черновцов. Речь идет об инстаграм-блогере Александре Залиско, который решил отпраздновать свой день рождения в День памяти жертв Голодомора.

На него составили админпротокол за "нарушение правил карантина в отношении людей". Залиско грозит 17 тысяч гривен штрафа.

Интересно! По информации ZAXID.NET, Александр Залиско родился 27 ноября 1992 года в селе Топоровцы Новоселицкого района Черновицкой области. Блогер окончил Буковинский государственный финансово-экономический университет. В 2015 году он безрезультатно баллотировался от партии "Сила людей" в Черновицкий горсовет.

Коротко о "голодной блогерской тусе"

Во львовском Доме ученых 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, инстаграм-блогер Александр Залиско громко праздновал свой день рождения.

Вечеринка проходила в тематике Show bar – пошлые конкурсы, эротические танцы шоу-балета, полуодетые девушки и тому подобное.

Ведущий действа Владимир Остапчук опубликовал фото с вечеринки с подписью: "Голодная блогерская туса".

Возмущенные таким цинизмом пользователи соцсетей начали комментировать сообщения участников вечеринки.

Однако "инфлюэнсеры" не спешили извиняться. Вместо этого они закрыли комментарии под своими фото с празднования и продолжили их публиковать.

Кроме этого, блогеры обвиняли в зависти и лицемерии всех тех, кто был против скандальной вечеринки.

Украинская писательница и издательница Юлия Сливка остро отреагировала на громкое празднование дня рождения Залиско. За это она попала в бан у многих "инфлюэнсеров".

После инцидента работу Дома ученых ограничили. Там рассказали, что ничего не знали о тематике празднования.

Блогер устроил вечеринку в День памяти жертв Голодомора: видео 24 канала