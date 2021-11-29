Про "голодную тусу" на костях и как из инстаграма уже начало попахивать отстойниками – читайте далее в материале для гонзо-рубрики "Грех".

О скандале читайте здесь "Голодная туса": блогеры цинично отпраздновали день рождения в День памяти жертв Голодомора

Стоит начать с того, что акции памяти жертв Голодомора ежегодно организуют в четвертую субботу ноября. То есть такой день из года в год может меняться. К примеру, если в этом году это произошло 27 ноября, то в 2020 году этот день пришелся на 28 ноября, в 2019-м – на 23 ноября, в 2018-м – на 24-е, и так далее.

Это все ведется к тому, что громкие празднования, которые украинцы себе планируют заранее, вполне возможно подготовить на другой день недели. Особенно, если у тебя для этого есть возможности.



Александр Залиско спускается в зал / Фото из инстаграм-сториз Самбурской

Обратите внимание! "Грех" – это новая рубрика сайта 24 канала в гонзо-стиле. Материалы, написанные с сарказмом, сатирой и иронией, нацелены высмеять социальный рагулизм. "Грех" – это напоминание, что в мире нет черного и белого. Грешное может быть смешным. А смешное – грешным. Мы готовы смеяться над важными темами, чтобы их было слышно громче. Автор проекта – заместитель главного редактора по мультимедийным вопросам Екатерина Козачинская

"Блогерская голодная туса"

Но украинский шоумен и блогер Александр Залиско (1,1 миллиона подписчиков) свой 29-й день рождения (27 ноября) решил отметить именно в день Памяти жертв Голодомора – ни днем раньше, ни днем позже. Мы не знаем, помнил ли он вообще об этой дате, помнили ли его близкие друзья, но просматривая локацию, где состоялся праздник, сложно поверить в то, что те, кто давал разрешение на проведение события в Доме ученых в городе Львове, – не знали об этом. Что об этом не знала вся компания по организации событий, которая декорировала залы в стиле Show bar, которое захотел Залиско. Что об этом не знал кейтеринг, готовивший блюда для блогера. Что об этом не знали несколько десятков блогеров-миллионников (!), пришедшие на праздник к своему другу.

То есть создается впечатление, что во Львове, который ежегодно чтит память жертв Голодомора на центральной площади города возле заведений, в которых часто обедают блогеры, где на каждой улице висит по крайней мере один флаг с черной лентой, не знали об этом дне. Где во многих заведениях стихает музыка, а в церквях часто звучат службы за упокой заморенных голодом в 1932–33-х годах, все присутствующие в зале Залиско были в забвении?!

Блогерская вечеринка / Скриншот инстаграм-сториз Владимира Остапчука

Кто хотя бы немного следит за жизнью блогеров-миллионников, или же инфлюенсеров, как бы это противно и стыдно не звучало, особенно сейчас, тот знает, что для этих людей устроить любое событие в любой день недели – не составляет трудностей. Особенно если на это есть хорошие средства. Нередко эти блогеры делают свадьбу посреди недели, чтобы арендовать лучшие локации в Украине, также снимают крупные площадки или как вот сейчас – целое музейное помещение, чтобы поразить украинскую аудиторию шиком, пафосом и масштабами.

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В инстаграм-профилях именинника, а также его близких друзей-блогеров, к примеру, Натальи Литвин, Татьяны Самбурской, Владимира Остапчука, Саши Пустовит, которые были на его празднике, единичные пользователи негодуют из-за "пляски на костях" и "бала во время чумы". Но единственную реакцию, которую смогли увидеть подписчики, это от Литвин, которая коротко и цинично ответила подписчику: "Ему родиться в другой день?" (она, кстати, уже закрыла комментарии в инстаграме). Да, конечно, не родиться, но если человек себя позиционирует как украинский блогер, принимает за это награды, считает себя лидером мнений, он не совершит такой абсолютно откровенный и циничный праздник именно в день памяти. Именно в год, когда состоялась 30 годовщина Независимости Украины. Возникает вполне простой и логичный вопрос. А что мешало Александру Залиско сделать это по крайней мере в пятницу? Перенести праздник на воскресенье? Сделать это в любой другой день месяца?

Реакция сети на "голодную тусу" / Скриншот комментариев под заметкой Натальи Литвин

Хуже всего то, что за ними следят сотни тысяч людей ежедневно, а когда происходят события такого масштаба, охват аудитории может становиться в три-четыре раза больше. К сожалению, клич сознательных украинцев, которые в комментариях осуждают такие пляски на костях, является мизерным по сравнению с комментариями большинства подписчиков, которым "какая разница". Псевдолидеры мыслей за годы своей деятельности в инстаграме успели назвать себя "мамами украинского инстаграма", "прадедами" как Залиско, и другими пафосными словами, но так и не поняли, какую миссию они несут и каким хлебом кормят своих детей".

Справка: страшная трагедия украинского народа Голодомор-геноцид, который совершил коммунистический тоталитарный режим, произошла 88 лет назад. По разным оценкам, от голода в Украине умерли не менее 3,9 миллиона человек. Число жертв во всем СССР оценивают примерно в семь миллионов. В Украине на государственном уровне заговорили о трагедии Голодомора как геноцида только в 2008 году, когда 28 ноября Верховная Рада приняла Закон о "Голодоморе 1932–1933 годов в Украине".

Такие люди уже давно стали аполитичными, потому что даже к празднику дня рождения Залиско в течение дня никто из них не вспомнил, какой накануне был важный день для украинской памяти и народа. Они и раньше очень боялись сказать в прямых эфирах "Чей Крым", почему освобождение Стерненко было важным шагом в борьбе с системой, что Россия сейчас воюет с Украиной, почему белорусы выходили на забастовки и многое другое. Им это не нужно, потому что это не принесет лайки, охват, прибыль и прочее. Лучше рассказать про очередной "гивэвей" и как кто-то приобрел квартиру, чем то, что действительно важно, когда в руках есть такой крепкий и весомый инструмент, как инстаграм.

Конкурс на раздевание на дне рождении Залиско / Фото из инстаграм-сториз Литвин

Эти люди, вероятно, не имеют понимания, что их предки тоже могли стать жертвами сталинского режима, репрессий и искусственного голода, что их жизни, возможно, стали просто счастливой случайностью благодаря тому, что кто-то смог прокормить свою семью. За такую безответственность, абсурд, обесценивание всего украинского, пренебрежение памяти, которое мы видим на празднике Залиско, в параллельной реальности им бы "светила уголовная". Жаль, что статья 338 про "надругательство над государственными символами" не распространяется на такое, ведь сейчас политики еще не осознали, кого слушает сейчас украинская молодежь и что вбирает в себя от них.

Моменты с вечеринки Залиско в Доме ученых во Львове: видео с инстаграма блогера

Но знаете, что хуже всего? Пока ни один из этих "инфлюенсеров" не признал своей ошибки, а наоборот – продолжают публиковать инстаграм-сторис с праздника и игнорировать или удалять комментарии тех, кто это осуждает. Также они, конечно, думают, что те, кто им такое пишет – завидует, ошибочно думает, "притягивает за уши" и прочее. А еще – обязательно переложат вину на подписчиков, посмевших им сделать замечание. Никто же не признает, что действительно ошибся / забыл / проигнорировал День памяти. А это и есть самый большой показатель того, как прогнило дно украинского инстаграма и как из него уже пахнет отстойниками.

Материал имеет художественный характер, содержит субъективное мнение автора и не нацелен кого-либо обидеть. Визуал частично является вымышленным.

Реакция Александра Залиско на критику его праздника / Фото из инстаграм-сториз блогера

Не нужно щеголять в вышиванках в День Независимости и показывать, какой ты патриот, покупая вещи украинских брендов. Надо еще и помнить о тех, благодаря которым выжила твоя нация. Пусть и Западная Украина, родина большинства присутствующих на празднике блогеров, не пострадала, или лишь частично постигла весь ужас искусственного голода в противовес всем остальным территориям страны. Но это не дает никому права совершать такое надругательство над памятью умерших, хотя бы один раз в год.

Не будет удивления, если следующий праздник мы увидим в дни расстрелов Небесной сотни в феврале, ведь для таких людей, похоже, нет ничего святого. Как и нет ощущения вины за содеянное.

Подписчики и Бог им судьи, как говорится.

Цинический праздник блоггера в День памяти жертв Голодомора: видео 24 канала