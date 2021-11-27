В городах почтили память жертв голодомора 1932 – 1933 годов, а также – массовых голодов в начале 1920-х и конце 1940-х годов.

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Отправили поминальные богослужения и положили символические горшки с зерном и свечами к памятным знакам.

В Харькове зажигали свечи памяти

Местом памяти о 3 пережитых украинцами голодоморах в Харькове является мемориальный комплекс в Черкасской Лозовой.

В течение дня к монументу несли цветы и колосья пшеницы, хлеб и сладости. Там зажигали свечи памяти.

В семье моего дедушки столкнулись с голодомором. Там было 9 детей и их выселяли. Моего маленького дедушку (ему тогда был год) большевистские оккупанты просто выбросили на снег через окно,

– поделился харьковчанин Юрий Покусай.

Территория современной Харьковской области – одна из наиболее пострадавших от организованного советской властью голода.

Истории семей со всех уголков региона берегут в Музее голодоморов. Там – сотни экспонатов, которые передали туда семьи.

Екатерина Сергеевна 1933 года рождения. То есть она родилась в самые страшные годы, когда на Харьковщине свирепствовал голод. Ее семья передала в музей интересные предметы. Например, можем увидеть рубль, который использовали в семье для того, чтобы измельчать желуди и делать такой заменитель муки. Благодаря этому семья и выжила. Богдан Ивченко Работник Исторического музея

В Донецкой области провели митинг-реквием

Память жертв тех страшных времен почтили и на Донетчине. По подсчетам Центра исследований геноцида украинского народа, от голода 1932 – 1933 годов в регионе умирал почти каждый третий.

Митинг-реквием провели в Рубцах – селе, где жертвами голода стало едва ли не самое большое количество людей в Донецкой области.

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Свечи выложили во Львове

Во Львове люди собрались возле памятника Шевченко. Здесь выложили свечами годы трех волн голодомора. Среди присутствующих были и львовяне, чьи родственники помогали пострадавшим в нелегкие времена.

Мои бабушка и дед с Тернопольщины, они не переживали такого Голодомора, уничтожения в 1923 – 1932 годах, но в 1947 – 1948 годах немного почувствовали это и поддерживали тех людей, которые приходили спасаться от того голода,

– рассказала львовянка Ольга.

В Кропивницком тоже провели панихиду по невинно сморенным. Там собрались несколько сотен человек. По свидетельствам историков, 1932 – 1933 лет без еды на Кировоградщине погибли 24 тысячи человек.

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Участники реквиема уверены, голодоморы в Украине – это геноцид украинской нации. Таким циничным способом советская власть хотела поквитаться с украинцами за стремление к свободе.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.