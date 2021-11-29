Вранці 29 листопада Заліско повідомив, що спілкувався з правоохоронцями. Однак деталей розмови він не розповів.

До теми "Йому народитись в інший день?": як блогери переконують нас, що українські цінності – ніщо

На блогера склали протокол

Правоохоронці 27 листопада під час моніторингу соцмереж виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова. Організатором був 29-річний житель Чернівців. Мовиться про інстаграм-блогера Олександра Заліска, який вирішив відсвяткувати свій день народження у День пам'яті жертв голодомору.

На нього склали адмінпротокол за "порушення правил карантину щодо людей". Заліску загрожує 17 тисяч гривень штрафу.

Цікаво! За інформацією ZAXID.NET, Олександр Заліско народився 27 листопада 1992 року у селі Топорівці Новоселицького району Чернівецької області. Блогер закінчив Буковинський державний фінансово-економічний університет. У 2015 році він безрезультатно балотувався від партії "Сила людей" до Чернівецької міськради.

Коротко про "голодну блогерську тусу"

У львівському Будинку вчених 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, інстаграм-блогер Олександр Заліско гучно святкував свій день народження.

Вечірка відбувалася у тематиці Show bar – сороміцькі конкурси, еротичні танці шоу-балету, напіводягнені дівчата тощо.

Ведучий дійства Володимир Остапчук опублікував фото з вечірки з підписом: "Голодна блогерська туса".

Обурені таким цинізмом користувачі соцмереж почали коментувати дописи учасників вечірки.

Проте "інфлюенсери" не поспішали вибачатися. Натомість вони закрили коментарі під своїми фото зі святкування і продовжили їх публікувати.

Окрім цього, блогери звинувачували у заздрощах та лицемірстві усіх тих, хто був проти скандальної вечірки.

Українська письменниця та видавець Юлія Сливка гостро відреагувала на гучне святкування дня народження Заліска. За це вона потрапила в бан у багатьох "інфлюенсерів".

Після інциденту роботу Будинку вчених обмежили. Там розповіли, що нічого не знали про тематику святкування.

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