У Будинку вчених розповіли, що не знали про тематику вечірки. Там думали, що це буде "звичайний день народження".

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Керівництво Будинку вчених не знало, якою буде вечірка

У День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, чернівецький інстаграм-блогер Олександр Заліско гучно відзначив свій день народження у Будинку вчених. На святкування зібралися блогери-мільйонники з різних міст України. Зокрема, Наталі Литвин (1 мільйон підписників), Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників), Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників), Саша Бо (1,9 мільйона підписників) та інші.

Вечірка мала тематику Show bar – вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету тощо. Користувачів соцмереж неабияк обурила ця подія. Заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш розповів, що із замовником домовлялися про святкування звичайного дня народження.

Ми їм сценарій не писали. Була домовленість, що вони святкуватимуть нормальний день народження. Те, що вони створили там балаган, тепер шкода, і можна тільки руками розмахувати,

– зауважив Мастикаш.

За словами заступника директора, він навіть не знав, що в Будинку вчених святкуватимуть день народження блогера, бо угоду укладали з івент-агенцією.

"Крім того, вони заплатили гроші, і ми порушуємо права, якщо втручаємося у їхній захід. Для нас головне, щоб прийняли приміщення, нічого не розбили, в якому стані взяли, в такому й повернули. Кого запрошувати чи що робити, ми їм не вказуємо", – додав Мастикаш.

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Умови оренди стануть жорсткішими

Мастикаш розповів, що для керівництва Будинку вчених важливим було, щоб люди, які замовили приміщення, дотримувалися карантинних вимог – мали ПЛР-тести чи сертифікати про вакцинацію, бо під час перевірки могли б виникнути проблеми. Орендарі запевнили, що всю відповідальність візьмуть на себе.

"Тепер нам доведеться порушувати права людини. Тому наші дії будуть жорсткими. Можливо, люди будуть казати, чого це вони повинні нам доповідати про те, що планують робити. Проте ми будемо підходити до цього по-іншому, і краще відмовимося від подібних заходів", – зазначив посадовець.

Мастикаш додав, що його батьки також голодували, адже жили на Хмельниччині. Тож для нього "голодна туса" також була ударом.

Посадовець додав, що договір про оренду приміщення уклали раніше, а інформування щодо відзначення Дня пам'яті жертв Голодомору відбувалося недостатньо. За його словами, було б краще, якби проведення різних заходів та вечірок справді заборонили.

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Коротко про "голодну блогерську тусу"

У львівському Будинку вчених 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, інстаграм-блогери розважались на вечірці з еротичною тематикою Show bar.

Гучне святкування влаштував Олександр Заліско з нагоди свого дня народження.

Ведучий дійства Володимир Остапчук опублікував у сторіз фото з вечірки, підписавши його "Голодна блогерська туса".

Користувачі соцмереж обурилися цинізмом "інфлюенсерів". Вони одразу ж почали писати негативні коментарі учасникам вечірки.

Проте блогери не вибачилися. Натомість вони закрили коментарі під своїми дописами зі святкування і продовжили публікувати фото та відео.

Окрім цього, "лідери думок" почали звинувачувати у заздрощах та лицемірстві усіх тих, хто обурився.

Українська письменниця та видавець Юлія Сливка гостро відреагувала на гучне святкування. За це вона потрапила в бан у багатьох "інфлюенсерів".

Після інциденту роботу Будинку вчених обмежили, а Заліска запросили у відділок поліції.

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