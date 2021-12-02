Громкое празднование вызвало шквал критики от сознательных украинцев. Ситуацию относительно аренды помещения в Доме ученых рассмотрели 1 декабря на внеочередном президиуме Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины.
К теме Мы им сценарий не писали, – в Доме ученых прокомментировали скандальную "голодную тусу" блогеров
В Доме ученых не будут проводить празднований в скорбные дни
Во время президиума все присутствующие осудили форму проведения празднования дня рождения блогера в День памяти жертв Голодоморов. Это мероприятие оскорбило чувства сознательных украинцев и нанесло ущерб моральному авторитету Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины, Львовскому Дому ученых и всему профсоюзному сообществу области.
Соглашение об аренде помещения на 27 ноября подписали с Марьяной Залиско. Вся ответственность за проведение мероприятия была на организаторах и участниках вечеринки. Несмотря на это, члены президиума после анализа инцидента считают, что способ проведения празднования именно в такой форме – циничный и аморальный. Особенно он недопустим в День памяти жертв Голодоморов.
С целью недопущения подобных ситуаций, руководству Львовского Дома ученых указано на обеспечение строгого контроля за проведением мероприятий при предоставлении в аренду помещений в будущем,
– говорится в сообщении.
Руководство Дома ученых обязали согласовывать ежемесячный план проведения мероприятий с Львовской областной организацией профсоюза работников образования и науки Украины. Кроме этого, президиум запретил Дому ученых предоставлять в аренду помещения для проведения развлекательных мероприятий в траурные и поминальные дни.
Интересно "Люди начали на меня нападать": певца Андрея Залиско спутали со скандальным блогером
Руководство будет придерживаться ограничений
В комментарии Суспільному заместитель директора Дома ученых Василий Мастикаш рассказал, что руководство обязательно будет придерживаться этих ограничений.
"Даже речи нет, что это будет взято на строгий контроль даже самой администрацией. 100% не будем проводить таких мероприятий в поминальные и траурные дни", – добавил Мастыкаш.
Напомним, что Львовский горсовет 29 ноября временно прекратил деятельность Дома ученых из-за нарушения карантинных ограничений.
"Городской совет принял такое решение, потому что были нарушены карантинные нормы, хотя мы не нарушали карантинных норм – их нарушал заказчик. Заказчик был предупрежден 3 раза, что люди должны быть вакцинированы, должны быть ПЦР-тест и дистанция", – отметил чиновник.
По его словам все присутствующие на мероприятии имели ПЦР-тесты, однако они не соблюдали дистанцию.
Коротко о "голодной блогерской тусе"
- Во Львове, в Доме ученых, 27 ноября состоялась шумная вечеринка по случаю Дня рождения инстаграм-блогера Александра Залиско. В тот день все сознательные украинцы чтили память жертв голодоморов.
- Действо происходило в тематике Show bar – пошлые конкурсы, эротические танцы, полуобнаженные девушки и тому подобное.
- Ведущий вечеринки Владимир Остапчук опубликовал в своем инстаграме фото праздничного стола с подписью: "Голодная блогерская туса". Пользователи соцсетей очень возмутились таким цинизмом и начали писать гневные комментарии под сообщениями блогеров.
- Однако "лидеры мнений", среди которых было несколько блогеров-миллионников, поначалу не извинялись. Вместо этого они стали обвинять в зависти и лицемерии всех тех, кто был против "тусы года".
- На вечеринку остро отреагировали украинская писательница и издатель Юлия Сливка и львовские блогеры Роман Салабай и Владимир Андреев.
- После огласки в Доме ученых заявили, что ничего не знали о тематике празднования.
- Ряд компаний отказался сотрудничать с блогерами, которые были на скандальной вечеринке. После этого "инфлюенсеры" начали массово извиняться.
- Правоохранители выписали Залеско админпротокол о нарушении карантинных ограничений. Ему грозит 17 тысяч гривен штрафа.
Залиско устроил вечеринку в День памяти жертв Голодомора: видео 24 канала