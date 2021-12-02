Громкое празднование вызвало шквал критики от сознательных украинцев. Ситуацию относительно аренды помещения в Доме ученых рассмотрели 1 декабря на внеочередном президиуме Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины.

К теме Мы им сценарий не писали, – в Доме ученых прокомментировали скандальную "голодную тусу" блогеров

В Доме ученых не будут проводить празднований в скорбные дни

Во время президиума все присутствующие осудили форму проведения празднования дня рождения блогера в День памяти жертв Голодоморов. Это мероприятие оскорбило чувства сознательных украинцев и нанесло ущерб моральному авторитету Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины, Львовскому Дому ученых и всему профсоюзному сообществу области.

Соглашение об аренде помещения на 27 ноября подписали с Марьяной Залиско. Вся ответственность за проведение мероприятия была на организаторах и участниках вечеринки. Несмотря на это, члены президиума после анализа инцидента считают, что способ проведения празднования именно в такой форме – циничный и аморальный. Особенно он недопустим в День памяти жертв Голодоморов.

С целью недопущения подобных ситуаций, руководству Львовского Дома ученых указано на обеспечение строгого контроля за проведением мероприятий при предоставлении в аренду помещений в будущем,

– говорится в сообщении.

Руководство Дома ученых обязали согласовывать ежемесячный план проведения мероприятий с Львовской областной организацией профсоюза работников образования и науки Украины. Кроме этого, президиум запретил Дому ученых предоставлять в аренду помещения для проведения развлекательных мероприятий в траурные и поминальные дни.

Интересно "Люди начали на меня нападать": певца Андрея Залиско спутали со скандальным блогером

Руководство будет придерживаться ограничений

В комментарии Суспільному заместитель директора Дома ученых Василий Мастикаш рассказал, что руководство обязательно будет придерживаться этих ограничений.

"Даже речи нет, что это будет взято на строгий контроль даже самой администрацией. 100% не будем проводить таких мероприятий в поминальные и траурные дни", – добавил Мастыкаш.

Напомним, что Львовский горсовет 29 ноября временно прекратил деятельность Дома ученых из-за нарушения карантинных ограничений.

"Городской совет принял такое решение, потому что были нарушены карантинные нормы, хотя мы не нарушали карантинных норм – их нарушал заказчик. Заказчик был предупрежден 3 раза, что люди должны быть вакцинированы, должны быть ПЦР-тест и дистанция", – отметил чиновник.

По его словам все присутствующие на мероприятии имели ПЦР-тесты, однако они не соблюдали дистанцию.

Коротко о "голодной блогерской тусе"

Залиско устроил вечеринку в День памяти жертв Голодомора: видео 24 канала