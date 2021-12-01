Общественность очень возмутилась громким празднованием дня рождения блогера в День памяти жертв Голодоморов. Ряд компаний разорвал контракты с участниками вечеринки.

К теме "Блогерская голодная туса": семья ведущего скандальной вечеринки тоже пострадала от Голодомора

Певец заявил, что его перепутали со скандальным блогером

Львовский певец Заслуженный артист Украины Андрей Залиско рассказал, что на него начали необоснованно нападать пользователи соцсетей. Все это произошло из-за скандальной вечеринки инстаграм-блогеров в Доме ученых. Андрея Залиско спутали с его тезкой – блогером из Черновцов Александром Залиско.

"Инфлюенсер" организовал скандальную "голодную тусу" по случаю своего дня рождения, совпавшего с трагической датой Дня памяти жертв Голодоморов. Певца на той вечеринке не было, однако из-за своей фамилии он получил ряд гневных комментариев в ютубе и других соцсетях. По словам Андрея Залиско, люди не разобрались, кто есть кто, поэтому начали на него нападать.

Одна женщина пожелала мне: "Чтобы постоянно ко мне во снах приходили души умерших от голода", другая – "чтобы я всю жизнь голодал". Сами понимаете, ничего для меня приятного! Жаль, что приходится отвечать за чужой необдуманный шаг,

– добавил певец.

По словам Андрея Залиско, блогер поступил бы правильнее, если бы перенес празднование на другой день. Кроме того, руководство Дома ученых могло бы подсказать об этом молодежи. Певец отметил, что он сам со скорбью ежегодно чествует День памяти жертв Голодоморов.

"Это геноцид нашего народа, великая трагедия, которая была совершена советской властью против нашего народа и страны. И мы должны об этом помнить!", – подытожил Андрей Залиско.

Коротко о "голодной блогерской тусе"

Залиско устроил вечеринку в День памяти жертв Голодомора: видео 24 канала