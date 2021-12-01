Громадськість надзвичайно обурилася гучним святкуванням дня народження блогера у День пам'яті жертв Голодоморів. Низка компаній розірвала контракти з учасниками вечірки.

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Співак заявив, що його переплутали зі скандальним блогером

Львівський співак, Заслужений артист України Андрій Заліско розповів, що на нього почали необґрунтовано нападати користувачі соцмереж. Усе це трапилося через скандальну вечірку інстаграм-блогерів у Будинку вчених. Андрія Заліска сплутали з його тезком – блогером з Чернівців Олександром Заліском.

"Інфлюенсер" організував скандальну "голодну тусу" з нагоди свого дня народження, який збігся з трагічною датою Днем пам'яті жертв Голодоморів. Співака на тій вечірці не було, однак через своє прізвище він отримав низку гнівних коментарів у ютубі та інших соцмережах. За словами Андрія Заліска, люди не розібралися, хто є хто, тож почали на нього нападати.

Одна жіночка побажала мені: "Щоб постійно до мене у снах приходили душі померлих від голоду", інша – "щоб я все життя голодував". Самі розумієте, нічого для мене приємного! Прикро, що доводиться відповідати за чужий необдуманий крок,

– додав співак.

За словами Андрія Заліска, блогер вчинив би правильніше, якби переніс святкування на інший день. Окрім цього, керівництво Будинку вчених також могло б підказати про це молоді. Співак зауважив, що він сам з великою скорботою щороку вшановує День пам'яті жертв Голодоморів.

"Це геноцид нашого народу, велика трагедія, яка була вчинена радянською владою проти нашого народу і країни. І ми маємо про це пам'ятати!", – підсумував Андрій Заліско.

Коротко про "голодну блогерську тусу"

Заліско влаштував вечірку в День пам'яті жертв Голодомору: відео 24 каналу