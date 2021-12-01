Громадськість надзвичайно обурилася гучним святкуванням дня народження блогера у День пам'яті жертв Голодоморів. Низка компаній розірвала контракти з учасниками вечірки.
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Співак заявив, що його переплутали зі скандальним блогером
Львівський співак, Заслужений артист України Андрій Заліско розповів, що на нього почали необґрунтовано нападати користувачі соцмереж. Усе це трапилося через скандальну вечірку інстаграм-блогерів у Будинку вчених. Андрія Заліска сплутали з його тезком – блогером з Чернівців Олександром Заліском.
"Інфлюенсер" організував скандальну "голодну тусу" з нагоди свого дня народження, який збігся з трагічною датою Днем пам'яті жертв Голодоморів. Співака на тій вечірці не було, однак через своє прізвище він отримав низку гнівних коментарів у ютубі та інших соцмережах. За словами Андрія Заліска, люди не розібралися, хто є хто, тож почали на нього нападати.
Одна жіночка побажала мені: "Щоб постійно до мене у снах приходили душі померлих від голоду", інша – "щоб я все життя голодував". Самі розумієте, нічого для мене приємного! Прикро, що доводиться відповідати за чужий необдуманий крок,
– додав співак.
За словами Андрія Заліска, блогер вчинив би правильніше, якби переніс святкування на інший день. Окрім цього, керівництво Будинку вчених також могло б підказати про це молоді. Співак зауважив, що він сам з великою скорботою щороку вшановує День пам'яті жертв Голодоморів.
"Це геноцид нашого народу, велика трагедія, яка була вчинена радянською владою проти нашого народу і країни. І ми маємо про це пам'ятати!", – підсумував Андрій Заліско.
Коротко про "голодну блогерську тусу"
- У львівському Будинку вчених у День пам'яті жертв Голодоморів відбулося гучна вечірка з нагоди дня народження блогера Олександра Заліска.
- Дійство мало тематику Show bar – гості брали участь у вульгарних конкурсах, шоу-балет виконав еротичні танці тощо.
- Ведучий Володимир Остапчук опублікував фото святкового столу з підписом: "Голодна блогерська туса". Такий цинізм надзвичайно обурив користувачів соцмереж. Вони почали писати гнівні коментарі під дописами гостей вечірки.
- Однак "інфлюенсери", серед яких було кілька блогерів-мільйонників, не поспішали вибачатися. Натомість вони звинувачували у заздрощах та лицемірстві усіх тих, хто був проти "туси року".
- Українська письменниця та видавець Юлія Сливка гостро відреагувала на гучне святкування. За це вона потрапила в бан у багатьох друзів Олександра Заліска.
- Також "голодну тусу" доволі негативно прокоментували львівські блогери Роман Салабай та Володимир Андрєєв.
- Після інциденту роботу Будинку вчених обмежили. Там заявили, що нічого не знали про тематику святкування.
- Низка компаній відмовилася співпрацювати з блогерами, які були на скандальній вечірці. Після цього "інфлюенсери" почали масово вибачатися.
- Самому Заліску виписали адмінпротокол про порушення карантинних обмежень. Йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу.
Заліско влаштував вечірку в День пам'яті жертв Голодомору: відео 24 каналу