Гучне святкування викликало шквал критики від свідомих українців. Ситуацію щодо оренди приміщення у Будинку вчених розглянули 1 грудня на позачерговій президії Львівської обласної організації профспілки працівників освіти та науки України.

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У Будинку вчених не проводитимуть святкувань у скорботні дні

Під час президії усі присутні засудили форму проведення святкування дня народження блогера у День пам'яті жертв Голодоморів. Цей захід образив почуття свідомих українців та завдав шкоди моральному авторитету Львівської обласної організації профспілки працівників освіти та науки України, Львівському Будинку вчених та всій профспілковій спільноті області.

Угоду про оренду приміщення на 27 листопада підписали з Мар'яною Заліско. Уся відповідальність за проведення заходу була на організаторах та учасниках вечірки. Попри це, члени президії після аналізу інциденту вважають, що спосіб проведення святкування саме у такій формі – цинічний та аморальний. Особливо він є неприпустимим у День пам'яті жертв Голодоморів.

З метою недопущення подібних ситуацій, керівництву Львівського Будинку вчених вказано на забезпечення строгого контролю за проведенням заходів під час надання в оренду приміщень у майбутньому,

– мовиться у повідомленні.

Керівництво Будинку вчених зобов'язали погоджувати щомісячний план проведення заходів з Львівською обласною організацією профспілки працівників освіти та науки України. Окрім цього, президія заборонила Будинку вчених надавати в оренду приміщення для проведення розважальних заходів у траурні та поминальні дні.

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Керівництво дотримуватиметься обмежень

У коментарі Суспільному заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш розповів, що керівництво обов'язково дотримуватиметься цих обмежень.

"Навіть мови немає, що це буде взяте на суворий контроль навіть самою адміністрацією. 100% не будемо проводити таких заходів у поминальні та траурні дні", – додав Мастикаш.

Нагадаємо, що Львівська міськрада 29 листопада тимчасово припинила діяльність Будинку вчених через порушення карантинних обмежень.

"Міська рада прийняла таке рішення, бо були порушені карантинні норми, хоча ми не порушували карантинних норм – їх порушував замовник. Замовника було попереджено 3 рази, що люди мають бути вакциновані, мають бути ПЛР-тест і дистанція", – зауважив посадовець.

За його словами усі присутні на заході мали ПЛР-тести, однак вони не дотримувались дистанції.

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