Умереть могут и 17-летние, – главный санитарный врач Львовской области о COVID-19
Источник:ТСН
Наталья Иванченко рассказала, что от коронавируса умирают люди всех возрастов. Самыми молодыми жертвами болезни стали подростки. Среди них умерли двое 17-летних.
Доля детей, больных коронавирусом, возросла с 5% до 7,5%. Об этом рассказала глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко 29 октября.
Обратите внимание Во Львове уже можно записывать детей от 12 лет на вакцинацию
Количество больных детей растет
В основном больше всего умирают люди в возрасте категории 75+, второе место – 65+. Однако есть случаи, когда жертвами болезни становятся люди всех возрастов: и 34, и 40, и 43 года. Есть и такие, которые никогда не болели хроническими заболеваниями, но, к сожалению, умирают.
Самыми молодыми умершими от коронавируса во Львовской области являются двое подростков по 17 лет. Известно, что дети осенью стали болеть чаще. Особенно их поражает штамм коронавируса Дельта.
Сейчас к тому же увеличилось количество детей, нуждающихся в стационарном лечении. Если обычно во Львовской области госпитализировали 10–12 детей, то сейчас 44 ребенка находятся во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".
Львов в красной зоне: коротко
- 28 октября комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение, что Львов с 30 октября переходит в красную зону.
- Следовательно, в городе запретят массовые мероприятия и концерты. Закроют все кафе, рестораны, ТРЦ, салоны красоты и спортивные клубы, где нет 100% вакцинированных работников и посетителей.
- Проезд для льготников ограничат – они смогут бесплатно ездить в транспорте только с 11:00 до 16:00. Однако на участников боевых действий эти ограничения не будут распространяться. Водители обязательно должны быть вакцинированы.
- Продовольственные рынки, продуктовые магазины, аптеки будут работать в обычном режиме. Туда могут попасть как вакцинированные, так и те, у которых нет прививок.