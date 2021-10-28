Минздрав принял решение разрешить вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса 13 октября. О том, что это уже можно сделать во Львове, подтвердил координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут.

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Провакцинировали около 700 детей

На прививку от коронавируса детей можно записать в любой центр или пункт вакцинации во Львове. Несовершеннолетним рекомендуют делать прививку вакциной Comirnaty от Pfizer и BioNTec. Вакцинировать детей могут только с согласия родителей и в их присутствии.

Во Львовской области, по словам Олега Когута, уже провакцинировали 688 детей. Большинство из них – это дети 16 – 17 лет, только трое в возрасте от 12 до 16 лет.

Обратите внимание! Раньше детей можно было вакцинировать только при определенных условиях: если есть хронические заболевания или они выезжают за границу на обучение или в других целях.

Красная зона во Львове