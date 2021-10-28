МОЗ прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу 13 жовтня. Про те, що це вже можна зробити у Львові підтвердив координатор із вакцинації у Львівській області Олег Когут.

До теми В Україні дозволили вакцинувати проти коронавірусу всіх дітей у віці від 12 років, але є умови

Провакцинували майже 700 дітей

На щеплення від коронавірусу дітей можна записати у будь-який центр чи пункт вакцинації у Львові. Неповнолітнім рекомендують робити щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer та BioNTec. Вакцинувати дітей можуть лише за згоди батьків і в їхній присутності.

На Львівщині, за словами Олега Когута, вже провакцинували 688 дітей. Більшість з них – це діти 16 – 17 років, лише троє у віці від 12 до 16 років.

Зверніть увагу! Раніше дітей можна було вакцинувати лише за певних умов: якщо є хронічні захворювання або вони виїжджають за кордон на навчання чи з іншою метою.

Червона зона у Львові