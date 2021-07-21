Упал с мостика в воду: на Львовщине утонул пьяный рыбак – фото
Из озера Щирец 21 июля водолазы достали тело 55-летнего мужчины. Оказалось, что погибший рыбачил там в состоянии опьянения.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воде. Ни в коем случае не следует заходить в воду пьяным, так как это смертельно опасно.
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В озере утонул пьяный рыбак
- В 6:20 21 июля водолазы извлекли из озера Щирец, в селе Навария, тело мужчины.
- Погибшим оказался 55-летний житель села Поршна.
- Он приехал сюда рыбачить.
- Однако мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому упал с мостика.
- К сожалению, рыбак не смог спастись самостоятельно и утонул.
Из озера достали тело мужчины / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины
Спасатели призывают не отдыхать возле водоемов пьяными
В ГСЧС Львовщины призывают жителей области соблюдать правила отдыха у воды.
- Стоит помнить, что купаться в местах, которые для этого не оборудованы, запрещено.
- Также не следует прыгать в воду с лодок, катеров, мостов и других сооружений.
- Лучше идти плавать вместе с друзьями, так как тогда будет больше шансов, что вас кто-то спасет.
- Для плавания не следует использовать доски, бревна и камеры от автомобильных шин.
- Ни в коем случае не употребляйте спиртное до и во время купания.
- Также не стоит подавать ложные сигналы опасности, шутя, и играть в опасные игры, которые связаны с ограничением движения рук и ног.
- Рядом с детьми должны постоянно находиться взрослые.
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Погибшим оказался рыбак / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины
Он был пьян и упал с мостика / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины
Мужчина не смог спастись самостоятельно / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовщины