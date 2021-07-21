Впав з містка у воду: на Львівщині потонув п'яний рибалка – фото

З озера Щирець 21 липня водолази дістали тіло 55-річного чоловіка. Виявилось, що загиблий рибалив там у стані сп'яніння.

Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки на воді. Ні в якому разі не слід заходити у воду п'яним, адже це смертельно небезпечно.

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В озері втопився п'яний рибалка

О 6:20 21 липня водолази витягли з озера Щирець, що в селі Наварія, тіло чоловіка.

Загиблим виявився 55-річний житель села Поршна.

Він приїхав сюди рибалити.

Однак чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, тож впав з містка.

На жаль, рибалка не зміг врятуватись самотужки й потонув.



З озера дістали тіло чоловіка / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини

Рятувальники закликають не відпочивати біля водойм п'яними

У ДСНС Львівщини закликають жителів області дотримуватись правил відпочинку біля води.

Варто пам'ятати, що купатися в місцях, які для цього необладнані, заборонено.

Також не слід стрибати у воду з човнів, катерів, мостів та інших споруджень.

Краще йти плавати разом із друзями, адже тоді буде більше шансів, що вас хтось врятує.

Для плавання не слід використовувати для плавання дошки, колоди та камери від автомобільних шин.

Ні в якому разі не вживайте спиртне до та під час купання.

Також варто не подавати помилкові сигнали небезпеки, жартуючи, та не грати у небезпечні ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг.

Біля дітей повинні постійно перебувати дорослі.

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Загиблим виявився рибалка / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини



Він був п'яним в пав з містка / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини



Чоловік не зміг врятуватись самотужки / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини