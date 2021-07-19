Тіло хлопця дістали з водойми наступного дня. На похороні юнака його мама знепритомніла, і її госпіталізували.

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В озері потонув 18-річний хлопець

У ДСНС Львівщини розповіли, що 18 липня о 1:25 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в озері потонув 18-річний хлопець.

Трагедія трапилась в селі Забужжя.

Юнак пірнув у воду і не виринув.

Загиблим виявився житель Кам'янки-Бузької.

О 10:20 водолази витягнули його тіло з води.

За інформацією LMN, хлопець пішов плавати на озеро зі своїми друзями ще 17 липня.

На жаль, врятувати його не вдалося. Тіло загиблого усю ніч шукали водолази.

Дивіться фото, як шукали тіло юнака / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівщини

Юнак хотів вступити в університет

Загиблий разом з батьками та молодшим братиком жив у Кам'янка-Бузькій. У 2021 році він закінчив третій курс місцевого ПТУ №47. Директорка навчального закладу Галина Антоняк розповіла, що 2 липня хлопець разом зі своїми одногрупниками відсвяткував випускний.

Був дуже красивий, веселий та привітний. Таким залишиться у нашій пам'яті на все життя. Планував продовжувати навчання, хотів стати молодшим бакалавром. Та, на жаль, не судилося,

– розповіла Антоняк.

За її словами, похорон юнака був надзвичайно важким прощанням. Присутні розповіли, що під час нього мама хлопця знепритомніла. Її довго не могли привести до тями. Врешті жінку госпіталізували.

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