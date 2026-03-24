В одном из районов Львова произошел пожар: в ГСЧС рассказали детали
Во Львове 24 марта в одном из районов города поднимался дым. Там загорелось два недействующих здания и мусор.
Подробнее об этом сообщил представитель ГСЧС Львовщины Игорь Курус в комментарии 24 Каналу.
Что известно о пожаре во Львове?
Сетью 24 марта распространялось видео пожара на Сыхове во Львове. Местные паблики отмечали, что на месте происшествия работают пожарные.
Как уточнил Игорь Курус, сообщение о возгорании поступило в ГСЧС около 13:36. Произошло оно на улице Зеленой.
Произошло возгорание двух недействующих зданий, а также мусор,
– добавил представитель ГСЧС Львовщины.
Дым во время пожара во Львове: смотрите видео
Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал, заверили в ГСЧС.