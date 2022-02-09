Вербовал девушек для проституции в Европе: во Львове задержали иностранца
Источник:полиция Львовщины
Во Львове правоохранители задержали гражданина одной из стран Западной Европы. Его подозревают в вербовке женщин для проституции.
Разоблачили действия 35-летнего злоумышленника 7 февраля. Для этого потребовалась координированная работа сразу трех правоохранительных ведомств.
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Обещал девушкам "золотые горы"
По данным следователей, злоумышленник завербовал пятерых женщин в возрасте от 20 до 28 лет. Они должны были поехать в страну нового знакомого и оказывать услуги интимного характера.
За это украинки, по его словам, должны были получать от 12 до 15 тысяч евро в месяц. Кроме того, женщинам обещали бесплатное проживание, питание и профессиональную охрану.
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Что грозит за такие преступления
Задержание производили пограничники, киберполицейские и представители Миграционной полиции. Они сообщили злоумышленнику, что теперь ему грозит суровое наказание за "деятельность".
Дело расследуется по статье о торговле людьми. А она предусматривает от 5 до 12 лет тюрьмы. Также у мужчины могут конфисковать имущество.
В настоящее время злоумышленнику уже избрали меру пресечения. Он находится под стражей, но может выйти под залог. Ее размер не разглашается.
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