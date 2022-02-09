Вербував дівчат для проституції в Європі: у Львові затримали іноземця

У Львові правоохоронці затримали громадянина однієї з країн Західної Європи. Його підозрюють у вербуванні жінок для проституції.

Викрили дії 35-річного зловмисника 7 лютого. Для цього знадобилася координована робота одразу трьох правоохоронних відомств.

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Обіцяв дівчатам "золоті гори"

За даними слідчих, зловмисник завербував п'ятьох жінок віком від 20 до 28 років. Вони мали поїхати в країну нового знайомого та надавати послуги інтимного характеру.

За це українки, за його словами, мали отримувати від 12 до 15 тисяч євро на місяць. Окрім цього, жінкам обіцяли безкоштовне проживання, харчуванням та фахову охорону.

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Що загрожує за такі злочини

Затримання проводили прикордонники, кіберполіцейські та представники Міграційної поліції. Вони повідомили зловмиснику, що тепер йому загрожує суворе покарання за таку "діяльність".

Справу розслідують за статтею про торгівлю людьми. А вона передбачає від 5 до 12 років ув'язнення. Також у чоловіка можуть конфіскувати майно.

Наразі зловмиснику вже обрали запобіжний захід. Він перебуває під вартою, проте може вийти під заставу. Її розмір не розголошують.

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