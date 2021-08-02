Водитель Львовского хлебовоза под наркотиками сдал вместо анализов капли для носа: фото
2 августа 2021 , 11:20Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Недалеко от Львова 30 июля патрульные остановили 29-летнего водителя хлебовоза. Во время проверки на состояние наркотического опьянения мужчина сдал вместо анализов капли для носа.
Инцидент произошел на трассе Львов – Шегини. Водителя остановили из-за нарушения правил дорожного движения.
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Водитель хлебовоза управлял машиной под наркотиками
- Недалеко от Львова, на трассе Львов – Шегини, патрульные остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 308CDI.
- На водителя хлебовоза составили постановление о "нарушении правил пользования ремнями безопасности".
- Во время разговора с нарушителем правоохранители заметили у него признаки наркотического опьянения.
- Патрульные предложили 29-летнему львовянину поехать на проверку в медучреждение.
- Мужчина согласился, однако вместо анализов сдал на проверку капли от насморка.
- Об этом инциденте правоохранителям рассказали врачи. На мужчину составили протокол за "управление в состоянии опьянения".
- После этого нарушитель завершил свой рабочий день. Вместо мужчины хлеб развез его коллега.
Водитель хлебовоза находился под наркотиками / Фото патрульной полиции Львовщины
Львовянин сдал вместо анализов капли для носа / Фото патрульной полиции Львовщины