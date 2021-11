Во время гастролей в Нидерландах обокрали автобус известного оркестра"INSO-Львов"

Артистов известного оркестра "INSO-Львов" ограбили во время гастролей в Нидерландах. Воры украли из их автобуса музыкальные инструменты и даже одежду.

Неприятный инцидент случился в Роттердаме. Оркестр должен был играть там концерт 15 ноября.

Заметьте На Львовской уличной выставке вандалы осквернили граффити с еврейским торговцем

Автобус оркестра ограбили

На фейсбук странице "INSO-Львов" рассказали, что во время гастролей в Нидерландах артистов ограбили.

Друзья, с нами произошла неприятная ситуация в Роттердаме в de Doelen, к которому мы приехали сегодня (15 ноября – 24 канал) играть концерт. Наш автобус обокрали – украли 3 инструмента: гобой, английский рожок, трубу и другие личные вещи, даже костюмные штаны музыкантов украли,

– говорится в сообщении.

Музыканты указали серийные номера похищенных инструментов:

английский рожок Fossati Artist, серийный номер – 13526;

гобой Marigaux 901 " Paris France, № 16863;

труба Vincent Bach 43 №ML244338.

Впереди львовский оркестр ждет еще 11 концертов.

"Обращаемся к нашим землякам, а также музыкантам в оркестрах в Нидерландах: если к вам обратятся с предложением купить эти инструменты, сообщите нам, пожалуйста. Мы будем благодарны за любую информацию и распространение!", – подытожили в оркестре.

По информации сайта Львовской национальной филармонии , академический симфонический оркестр "ІNSO-Львов" основали еще в 1998 году. География гастрольной деятельности оркестра включает не только страны Европы. "ІNSO-Львов" успешно выступал на сценах Китая, Колумбии и Египта.

Текст сообщения "INSO-Львов":

Друзья, с нами произошла неприятная ситуация в Роттердаме в de Doelen, к которому мы приехали сегодня играть концерт. Наш автобус обокрали – украли 3 инструмента: гобой, английский рожок и трубу и другие личные вещи, даже костюмные штаны музыкантов украли. Серийные номера музыкальных инструментов:

Fossati Artist серийный номер – 13526

Marigaux 901 " Paris France, номер 16863, гобой

Vincent Bach 43 №ML244338 труба

Дублируем их также в комментариях ниже. Впереди у нас еще 11 концертов. Обращаемся к нашим землякам, а также музыкантам в оркестрах в Нидерландах: если к вам обратятся с предложением купить эти инструменты, сообщите нам, пожалуйста. Мы будем благодарны за любую информацию и распространение! Ваши инсовцы!

An unpleasant situation that happened with us in Rotterdam de Doelen where we came today to play a concert. A bus was opened and 3 instruments were stolen from it: an oboe, an English horn and a trumpet and other personal items and even costume pants. Serial numbers will be in the comments below. We have 11 more concerts ahead. We appeal to our compatriots, as well as to musicians in orchestras in the Netherlands, if you are asked to buy these instruments, please let us know. We will be grateful for any information and sharing! Your INSO!