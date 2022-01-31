Все больше детей инфицируются COVID: Охматдет добавляет новые кровати для маленьких пациентов

Во Львове стремительно растет динамика заболеваемости коронавирусом. В частности, все чаще инфицируются дети. Поэтому в Охматдете расширяют ковид-зону.

Во Львове детей с коронавирусом и подозрением на него принимают 2 детских медучреждения: Охматдет и городская детская клиническая больница. Всего в диагностическом изоляционном отделении больницы на Орлика могут развернуть 150 ковидных кроватей.

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В Охматдете разворачивают кровати для детей с COVID-19

Во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет рассказали, что из-за стремительного распространения коронавируса среди детей в медучреждении расширяют ковид-зону до 150 кроватей.

Кажется, это никогда не закончится… Скорые везут и везут малышей с COVID… На сегодняшнее утро уже 123 ребенка с подтвержденным ПЦР,

– отметили в медучреждении.

Все дети находятся в состоянии средней тяжести. Самому маленькому пациенту исполнилось всего 9 дней. Никто из них не нуждается в интенсивной терапии. В реанимации по основным заболеваниям находятся 3 ребенка с гематологическими диагнозами.

"Родители, не устаем отмечать ограничения контактов и маски для детей в людных местах! Вирус стал коварнее, он распространяется еще молниеноснее. Только вместе мы сможем дать ему бой!", – добавили врачи.

По словам медиков, если родители заметили у ребенка признаки болезни, им следует немедленно звонить по телефону семейному врачу. Если состояние малыша ухудшается, нужно звонить по телефонам (032) 236 81 18, 103 или 097 781 82 37.

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В детской больнице на Орлика лечат 87 детей с COVID-19

Во Львовском горсовете рассказали, что на 31 января в городскую детскую клиническую больницу Первого территориального медицинского объединения Львова госпитализировали 87 детей с подтвержденным COVID-19. Еще у 5 маленьких пациентов – подозрение на коронавирус.

Руководитель Центра педиатрии больницы Ирина Бережная отметила, что состояние детей – средней тяжести. Один пациент находится в реанимации, однако его жизни ничего не угрожает. Самому младшему ребенку исполнилось всего 2 месяца, а самому старшему – 16 лет.

Всего в городских больницах, принимающих больных коронавирусом, обустроили 1 800 коек с доступом к кислороду. В мэрии призывают соблюдать карантин и не подвергать себя и другим опасности.

По информации ЛГС , за весь период пандемии коронавирус подтвердили у почти 260 тысяч жителей Львовщины. 6 218 пациентов умерли от осложнений болезни. 30 января лабораторные центры провели 3 077 ПЦР-тестов. 2 934 из них оказались положительными. В частности, инфицировались 1 559 львовян. В настоящее время в стационарах городских больниц находятся 537 пациентов. У 518 человек подтвердили COVID-19, 39 – находятся в реанимации, а 37 – подключены к аппаратам ИВЛ.

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Текст сообщения Львовской областной детской клинической больницы Охматдет:

Кажется, это никогда не закончится... Скорые везут и везут малышей с COVID... На сегодняшнее утро уже 123 детей – с подтвержденным ПЦР. Из-за быстрого распространения вируса COVID-зону расширили до 150 кроватей. Все дети – среднего состояния тяжести, самому маленькому пациенту всего 9 дней.

Никто из них не нуждается в интенсивной терапии. 3 детей с гематологическими диагнозами – в отделении реанимации (по основному заболеванию). Родители, не устаем отмечать ограничения контактов и маски для детей в людных местах! Вирус стал коварнее, он распространяется еще более молниеносно. Только вместе мы сможем дать ему бой!

Если у вашего ребенка признаки болезни, сначала звоним по телефону семейному. Если состояние ребенка ухудшается, то вот нужные телефоны: (032) 236 81 18, 103, 097 781 82 37