Дедалі більше дітей інфікуються COVID-19: в Охматдиті додають нові ліжка для маленьких пацієнтів
У Львові стрімко зростає динаміка захворюваності на коронавірус. Зокрема, дедалі частіше інфікуються діти. Через це в Охматдиті розширюють ковід-зону.
У Львові дітей з коронавірусом та підозрою на нього приймають 2 дитячі медзаклади: Охматдит і міська дитяча клінічна лікарня. Загалом у діагностично-ізоляційному відділенні лікарні на Орлика можуть розгорнути 150 ковідних ліжок.
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В Охматдиті розгортають ліжка для дітей з COVID-19
У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит розповіли, що через стрімке поширення коронавірусу серед дітей в медзакладі розширюють ковід-зону до 150 ліжок.
Здається, це ніколи не закінчиться… "Швидкі" везуть і везуть малечу з COVID… На сьогоднішній ранок є вже 123 дитини з підтвердженим ПЛР,
– зазначили у медзакладі.
Усі діти перебувають у стані середньої важкості. Найменшому пацієнту виповнилося лише 9 днів. Ніхто з них не потребує інтенсивної терапії. У реанімації за основними захворюваннями перебувають 3 дитини з гематологічними діагнозами
"Дорослі, не втомлюємося наголошувати про обмеження контактів і маски для дітей у людних місцях! Вірус став підступніший, він поширюється ще блискавичніше. Тільки разом ми зможемо дати йому бій!", – додали лікарі.
За словами медиків, якщо батьки помітили в дитини ознаки хвороби, їм слід негайно телефонувати сімейному лікарю. Якщо стан малечі погіршується, потрібно телефонувати за номерами (032) 236 81 18, 103 або 097 781 82 37.
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У дитячій лікарні на Орлика лікують 87 дітей з COVID-19
У Львівській міськраді розповіли, що станом на 31 січня у міську дитячу клінічну лікарню Першого територіального медичного об'єднання Львова госпіталізували 87 дітей з підтвердженим COVID-19. Ще у 5 маленьких пацієнтів – підозра на коронавірус.
Керівниця Центру педіатрії лікарні Ірина Бережна зазначила, що стан дітей – середньої важкості. Один пацієнт перебуває в реанімації, проте його життю нічого не загрожує. Наймолодшій дитині виповнилося лише 2 місяці, а найстаршій – 16 років.
Загалом у міських лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, облаштували 1800 ліжок із доступом до кисню. У мерії закликають дотримуватись карантину і не наражати себе та інших на небезпеку.Важливо! За інформацією ЛМР, за весь період пандемії коронавірус підтвердили у майже 260 тисяч жителів Львівщини. 6218 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. 30 січня лабораторні центри провели 3077 ПЛР-тестів. 2934 з них виявились позитивними. Зокрема, інфікувалися 1559 львів'ян. Наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають 537 пацієнтів. У 518 людей підтвердили COVID-19, 39 – перебувають у реанімації, а 37 – під'єднані до апаратів ШВЛ.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Текст допису Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит:
Здається, це ніколи не закінчиться… "Швидкі" везуть і везуть малечу з COVID… На сьогоднішній ранок уже 123 дітей – з підтвердженим ПЛР. Через стрімке поширення вірусу COVID-зону розширили до 150 ліжок. Усі діти – середнього стану важкості, найменшому пацієнту всього лише 9 днів.
Ніхто з них не потребує інтенсивної терапії. 3 дітей з гематологічними діагнозами – у відділенні реанімації (за основним захворюванням). Дорослі, не втомлюємося наголошувати про обмеження контактів і маски для дітей у людних місцях! Вірус став підступніший, він поширюється ще блискавичніше. Тільки разом ми зможемо дати йому бій!
Якщо у вашої дитини ознаки хвороби, спочатку телефонуємо сімейному. Якщо стан дитини погіршується, то ось корисні телефони: (032) 236 81 18, 103, 097 781 82 37