Усе почалось, як застуда: у Тернополі раптово помер 20-річний студент із Львівщини

Ймовірно, хлопець помер від ускладнень коронавірусу. Однак медики поки не підтвердили цієї інформації.

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У Тернополі помер студент з Львівщини

У тернопільській лікарні помер 20-річний студент історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Василь Ромаха. Він почав там навчатися у 2020 році. Хлопець приїхав до Тернополя з Нової Кам'янки.

Декан історичного факультету ТНПУ Володимир Місько розповів, що юнак брав активну участь у студентському житті. Він проводив безліч різноманітних заходів. Приблизно півтора тижня тому хлопець підхопив звичайну застуду. Через кілька днів його госпіталізували з високою температурою. Лікарі діагностували у студента 100% ураження легень.

Нам усім шкода, що така молода людина пішла з життя так рано. Він був цікавим і допитливим студентом. Попередньо, лікарі кажуть, що його раптова смерть могла бути спричинена як наслідок від COVID-19. Окрім того, в нього була діагностована рідкісна хвороба легень,

– додав Місько.

У Центрі профілактики хвороб поки не підтвердили інформацію про те, що юнак помер саме від ускладнень коронавірусу. Адміністрація університету висловила співчуття родині та друзям загиблого.

"Василь був надзвичайно допитливим, цікавим, розумним студентом, зі сміливою життєвою позицією, неординарний, активний у громадських заходах на факультеті. Один з кращих наших студентів. Ця несподівана втрата принесла великий сум у студентський та викладацький колектив факультету та університету", – повідомили в ТНПУ.

Студента поховають 31 січня в його рідній Новій Кам'янці.



У хлопця діагностували 100% ураження легень / Фото ТНПУ