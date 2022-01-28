Рішення ухвалили члени обласної комісії ТЕБ і НС 28 січня. Область перебувала у помаранчевій зоні з 19 січня. Менше ніж через тиждень вона наблизилась до червоної за двома показниками.

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Львівщина перейшла у червону зону

Через стрімкий ріст кількості нових хворих на коронавірус Львівщину вирішили перевести у червону зону.

Які обмеження діятимуть

Заборонять роботу закладів харчування, тобто кафе, барів, ресторанів. Дозволять тільки працювати на доставку та навиніс;

Не працюватимуть ринки, крім продовольчих;

Заборонять роботу ТРЦ та інших розважальних закладів – кінотеатрів, театрів тощо;

Спортзали, басейни, фітнес-центри теж будуть зачинені.

Також не можна буде проводити масові заходи;

Треба мати сертифікат про вакцинацію або тест

Однак заборона на відвідування ресторанів, фітнес-центрів і на роботу ринків не діятиме у закладах, де усі працівники та відвідувачі пройшли повний курс вакцинації або мають негативний результат ПЛР-тесту, що дійсний 72 години. До цього переліку належить і сертифікат про одужання. Документи не вимагають від неповнолітніх.

За наявності вакцинації або тесту можна також відвідувати розважальні заклади. При проведенні заходів цю умову висувають до всіх учасників.

Зверніть увагу! Область переводять у червону зону, якщо впродовж 3 днів поспіль там є 2 чи більше ознак епіднебезпеки. Мовиться про завантаженість ліжок з киснем, кількість нових випадків інфікування, рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині

Львівщина – один з лідерів в Україні за кількістю хворих. на коронавірус. Зокрема, 27 січня COVID-19 виявили у 2793 людей.

Головний області Орест Чемерис наголосив, що ситуація щодня погіршується. За його словами, стрімко зростає рівень госпіталізацій та заповненості лікарень. Збільшилось навантаження на лабораторії, які зараз роблять по 6 – 9 тисяч тестів за день. Натомість раніше 2 – 3 тисячі були піковим навантаженням.