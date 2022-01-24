На Львівщині кількість нових хворих на коронавірус перевищила норму. Також в області є досить високий рівень госпіталізацій.

Актуально У Львові почали діяти нові карантинні обмеження

Львівщина наблизилась до червоної зони

За 22 та 23 січня Львівщина перевищила 2 показники – коефіцієнт виявлення випадків інфікування та динаміку рівня госпіталізацій.

Станом на 24 січня коефіцієнт нових випадків інфікування у Львівській області – перевищений. Він становить 22,8% при нормі менше ніж 20% .

. Динаміка рівня госпіталізацій становить 79%. Однак через вихідні вона дещо знизилася, адже 21 січня показник дорівнював 97% при нормі менше ніж 60%.

Область переходить у червону зону, якщо впродовж 3 днів поспіль там є 2 чи більше ознак епіднебезпеки. Мовиться про завантаженість ліжок з киснем, кількість виявлених нових випадків, рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій. У червоній зоні діє низка заборон:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитсадків і початкової школи;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників та проведення відеозйомки.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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У Львові немає критичної ситуації з госпіталізацією

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що в місті вперше за 2 роки пандемії коронавірусу фіксують таке стрімке поширення захворювання. Тому містян закликають дотримуватися карантину.

Ми вперше у Львові маємо таку, з точки зору швидкості поширення, хвилю зараження коронавірусом. Багато двірників, багато водіїв громадського транспорту занедужали. Навіть у нас в мерії масово похворіли керівники управлінь, керівники департаментів,

– зауважив мер.

За словами Садового, єдине, що дає оптимізм, – легкий перебіг хвороби у вакцинованих.

"Критичної ситуації з госпіталізацією немає. Чимало хворих є й серед дітей. Станом на ранок п'ятниці до львівських шкіл не прийшли 27 тисяч дітей, тому ми прийняли рішення, що відсьогодні учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно", – підсумував міський голова.

Лабораторні центри Львівщини 23 січня провели 2467 ПЛР-тестів. 2036 з них виявилися позитивними. За добу госпіталізували 103 людей. Від ускладнень коронавірусу померли 6 пацієнтів.

Наразі у реанімаціях перебувають 105 хворих. 28 з них – під'єднані до апаратів ШВЛ. Загалом у стаціонарах перебувають 1547 пацієнтів. Ліжкова мережа заповнена на 29,38%.

Зверніть увагу! За увесь час пандемії COVID-19 підтвердили у понад 240,49 тисячі жителів Львівщини. Від ускладнень коронавірусу померли 6155 людей, а понад 214 тисяч пацієнтів одужали.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу