Зокрема, вони стосуються школярів. Усі старшокласники перейшли на дистанційне навчання.
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У Львові почали діяти нові карантинні обмеження
Міська комісія з питань ТЕБ та НС прийняла низку рішень щодо посилення карантину у Львівській МТГ. З 24 січня почали діяти такі обмеження:
- Учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно щонайменше 2 тижні.
- Усі позашкільні заняття та гуртки скасували або перенесли в онлайн.
- Робочі групи, які перевіряють дотримання карантину в громадському транспорті, відновлюють роботу.
- У громадському транспорті проводитимуть дезінфекцію.
- Робота ТРЦ можлива лише, якщо працівники будуть вакцинованими чи матимуть свіжий негативний ПЛР-тест. Заповненість залів – не більше ніж 60%.
- Прийом громадян виконавчими органами ЛМР проводитимуть лише онлайн.
Доцільність дистанційного навчання для учнів молодших класів вирішать на засіданні комісії ТЕБ та НС 24 січня.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу