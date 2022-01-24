Зокрема, вони стосуються школярів. Усі старшокласники перейшли на дистанційне навчання.

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У Львові почали діяти нові карантинні обмеження

Міська комісія з питань ТЕБ та НС прийняла низку рішень щодо посилення карантину у Львівській МТГ. З 24 січня почали діяти такі обмеження:

  • Учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно щонайменше 2 тижні.
  • Усі позашкільні заняття та гуртки скасували або перенесли в онлайн.
  • Робочі групи, які перевіряють дотримання карантину в громадському транспорті, відновлюють роботу.
  • У громадському транспорті проводитимуть дезінфекцію.
  • Робота ТРЦ можлива лише, якщо працівники будуть вакцинованими чи матимуть свіжий негативний ПЛР-тест. Заповненість залів – не більше ніж 60%.
  • Прийом громадян виконавчими органами ЛМР проводитимуть лише онлайн.

Доцільність дистанційного навчання для учнів молодших класів вирішать на засіданні комісії ТЕБ та НС 24 січня.

Правила адаптивного карантину в Україні
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу