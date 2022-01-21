Учні 5 – 11 класів з 24 січня навчатимуться дистанційно. Причиною введення такого обмеження стало швидке поширення коронавірусу серед дітей.

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Львів скоро може потрапити у червону зону

Садовий звернувся до львів'ян з проханням уникати соціальних контактів при виникненні навіть незначних симптомів хвороби. Слід залишитися вдома, звернутися до сімейного лікаря, зробити ПЛР-тест та пройти лікування.

Ми маємо готових 1750 ліжок. Хоча ще в разі чого можемо відкрити 2500. Сьогодні у наших лікарнях – 304 хворі. Тобто немає великого росту госпіталізації, але важкі (хворі – 24 канал) – є,

– зазначив міський голова.

Міська комісія з питань ТЕБ та НС 21 січня не ухвалила введення критичних карантинних обмежень для бізнесу. Однак за словами мера, вже наступного тижня Львів може перейти до червоної зони.

"А там – уже зовсім інші обмеження. Велике прохання берегти себе. Якщо ви купили квитки в кіно чи театр – прошу вас, будьте мудрими. Тому що імовірність, що на 2 тижні після концерту ви потрапите на лікарняний, – 50%", – додав Садовий.

Міський голова зауважив, що також варто вдягати маски та не робити гучних святкувань.

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Молодші класи можуть перейти на дистанційне навчання

Міський голова розповів, що він – один з керівництва міськради, хто наразі ще не захворів на коронавірус. Усі заступники мера та багато керівників департаментів, навіть вакциновані, станом на 21 січня лікуються від COVID-19. Також захворіли багато двірників та понад 10% водії міського транспорту.

"Тобто йде дуже серйозна хвиля. І я розумію, що це тільки початок. Ми аналізуємо динаміку в країнах ЄС і очікуємо, що десь за тиждень – півтора вийдемо на пік", – зазначив мер.

Садовий додав, що у місті аналізуватимуть динаміку захворюваності станом на 22 – 24 січня.

"Ви прекрасно розумієте, що дистанційне навчання для маленьких не має ефекту. Вже канікули краще зробити, але вони ж тільки з канікул повернулися. Тому подивимося", – зауважив міський голова.

Садовий підсумував, що усі школи міста доведеться зачинити, якщо фахівці побачать загрозливу ситуацію з коронавірусом.



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