Ученики 5 – 11 классов с 24 января будут учиться дистанционно. Причиной введения такого ограничения стало быстрое распространение коронавируса среди детей.

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Львов скоро может попасть в красную зону

Садовый обратился к львовянам с просьбой избегать социальных контактов при возникновении даже незначительных симптомов болезни. Следует остаться дома, обратиться к семейному врачу, сделать ПЦР-тест и пройти лечение.

У нас готовы 1 750 коек. Хотя еще в случае чего можем открыть 2 500. Сегодня в наших больницах – 304 больных. То есть нет большого роста госпитализации, но тяжелые (больные – 24 канал) – есть,

– отметил городской голова.

Городская комиссия по ТЕБ и ЧС 21 января не приняла введение критических карантинных ограничений для бизнеса. Однако, по словам мэра, уже на следующей неделе Львов может перейти в красную зону.

"А там – уже совсем другие ограничения. Большая просьба беречь себя. Если вы купили билеты в кино или театр – прошу вас, будьте мудрыми. Потому что вероятность, что на 2 недели после концерта вы попадете на больничный, – 50%", – добавил Садовый.

Мэр отметил, что также стоит надевать маски и не делать громких празднований.

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Младшие классы могут перейти на дистанционное обучение

Мэр рассказал, что он – единственный из руководства горсовета, кто пока еще не заболел коронавирусом. Все заместители мэра и многие руководители департаментов, даже вакцинированные, на 21 января лечатся от COVID-19. Также заболели многие дворники и более 10% водителей городского транспорта.

"То есть идет очень серьезная волна. И я понимаю, что это только начало. Мы анализируем динамику в странах ЕС и ожидаем, что где-то через неделю – полторы выйдем на пик", – отметил мэр.

Садовый добавил, что в городе будут анализировать динамику заболеваемости по состоянию на 22 – 24 января.

"Вы прекрасно понимаете, что дистанционное обучение для маленьких не имеет эффекта. Уже каникулы лучше сделать, но они только с каникул вернулись. Поэтому посмотрим", – заметил городской голова.

Садовый подытожил, что все школы города придется закрыть, если специалисты увидят угрожающую ситуацию с коронавирусом.

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