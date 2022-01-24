В частности, они касаются школьников. Все старшеклассники перешли на дистанционное обучение.

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Во Львове начали действовать новые карантинные ограничения

Городская комиссия по ТЕБ и ЧС приняла ряд решений по усилению карантина во Львовской МТГ. С 24 января начали действовать следующие ограничения:

Учащиеся 5 – 11 классов будут учиться дистанционно не менее 2 недель.

Все внешкольные занятия и кружки упразднили или перенесли в онлайн.

Рабочие группы, проверяющие соблюдение карантина в общественном транспорте, возобновляют работу.

В общественном транспорте будут проводить дезинфекцию.

Работа ТРЦ возможна только, если работники будут вакцинированы или будут иметь свежий отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов – не более 60%.

Прием граждан исполнительными органами ЛГС будут проводить только онлайн.

Целесообразность дистанционного обучения для учащихся младших классов будет решена на заседании комиссии ТЭБ и ЧС 24 января.

Обратите внимание! Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе достаточно тревожная ситуация с коронавирусом. Львов уже на следующей неделе может перейти в красную зону.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала