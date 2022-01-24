В частности, они касаются школьников. Все старшеклассники перешли на дистанционное обучение.
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Во Львове начали действовать новые карантинные ограничения
Городская комиссия по ТЕБ и ЧС приняла ряд решений по усилению карантина во Львовской МТГ. С 24 января начали действовать следующие ограничения:
- Учащиеся 5 – 11 классов будут учиться дистанционно не менее 2 недель.
- Все внешкольные занятия и кружки упразднили или перенесли в онлайн.
- Рабочие группы, проверяющие соблюдение карантина в общественном транспорте, возобновляют работу.
- В общественном транспорте будут проводить дезинфекцию.
- Работа ТРЦ возможна только, если работники будут вакцинированы или будут иметь свежий отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов – не более 60%.
- Прием граждан исполнительными органами ЛГС будут проводить только онлайн.
Целесообразность дистанционного обучения для учащихся младших классов будет решена на заседании комиссии ТЭБ и ЧС 24 января.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала