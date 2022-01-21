По словам регионального координатора по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции Олега Когута, это может случиться уже через 2 недели. Эпидситуация в области – сложная.
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Число заболевших COVID-19 растет
Когут рассказал, что ситуация с коронавирусом на Львовщине значительно осложняется. Большинство заболеваний вызвал штамм Омикрон.
Да, он в определенной степени легко переносится, но фиксируем большой рост заболеваемости, значительное количество больных, а среди них однозначно будут люди, которые переносят болезнь тяжело,
– добавил чиновник.
По его словам, это только начало роста заболеваемости, а до пика еще далеко.
"Омикрон уже обнаружили в 8 областях Украины. В большинстве случаев заболевание проходит легко, но его высокая контагиозность приведет к большому числу заболевших", – отметил Когут.
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Львовщина может перейти в красную зону
По словам координатора по вакцинации, если показатели, которые наблюдают в области в течение недели, сохранятся, то уже через 10 – 14 дней Львовщина может оказаться в красной зоне.
"Мы должны продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски, воздерживаться от посещения мест, где бывает большое количество людей", – отметил чиновник.
При наличии признаков заболевания необходимо оставаться дома и обратиться к семейному врачу. Кроме этого, следует проводить влажную уборку и проветривание жилья и производственных помещений.
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