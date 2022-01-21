По словам регионального координатора по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции Олега Когута, это может случиться уже через 2 недели. Эпидситуация в области – сложная.

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Число заболевших COVID-19 растет

Когут рассказал, что ситуация с коронавирусом на Львовщине значительно осложняется. Большинство заболеваний вызвал штамм Омикрон.

Да, он в определенной степени легко переносится, но фиксируем большой рост заболеваемости, значительное количество больных, а среди них однозначно будут люди, которые переносят болезнь тяжело,

– добавил чиновник.

По его словам, это только начало роста заболеваемости, а до пика еще далеко.

"Омикрон уже обнаружили в 8 областях Украины. В большинстве случаев заболевание проходит легко, но его высокая контагиозность приведет к большому числу заболевших", – отметил Когут.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Львовщина может перейти в красную зону

По словам координатора по вакцинации, если показатели, которые наблюдают в области в течение недели, сохранятся, то уже через 10 – 14 дней Львовщина может оказаться в красной зоне.

"Мы должны продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски, воздерживаться от посещения мест, где бывает большое количество людей", – отметил чиновник.

При наличии признаков заболевания необходимо оставаться дома и обратиться к семейному врачу. Кроме этого, следует проводить влажную уборку и проветривание жилья и производственных помещений.

Обратите внимание! Лабораторные центры Львовщины 20 января провели 4 348 ПЦР-тестов. Из них 1 989 оказались положительными. В частности, коронавирус обнаружили у 894 львовян.



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