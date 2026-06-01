Во Львове на одной из улиц слышали звук выстрела: что говорит полиция

Во Львове на улице Выговского вечером 1 июня слышали звук, похожий на выстрел. На место оперативно прибыли правоохранители.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.

Интересно На Львовщине мужчина чудом выжил, попав под грузовой поезд

Была ли стрельба во Львове 1 июня?

Алина Подрейко рассказала, что 1 июня около 21:45 на оперативную линию "102" поступило сообщение от местной жительницы, что на улице Ивана Выговского, возле школы №77, был слышен звук, похожий на выстрел, со стороны улицы Головатого.

На место происшествия немедленно направлено следственно-оперативную группу, наряды патрульной полиции, а также другие профильные службы.

По состоянию на 22:45 информации о пострадавших лицах не поступало. Правоохранители проверяют полученное сообщение и устанавливают все обстоятельства происшествия,

– отметила пресс-секретарь полиции Львовской области.

Напомним, 27 мая во львовском парке "Погулянка" неизвестный мужчина упал с моста. К сожалению, в результате полученных травм он погиб на месте.