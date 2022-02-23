На шахтах Львіввугілля важко травмувалися 2 гірники
Джерело:ZAXID.NET
На шахтах ДП "Львіввугілля" 22 лютого 2 гірники отримали важкі травми. Обидва шахтарі у той момент працювали.
Один випадок трапився на шахті "Лісова", а інший – на "Степовій". У пресслужбі Головного управління Держпраці у Львівській області підтвердили цю інформацію.
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Шахтар отримав важку травму голови
У пресслужбі ГУ Держпраці Львівщини розповіли, що на шахті "Лісова" приблизно о 15:30 травмувався 27-річний гірник очисного вибою.
У другу зміну під час видобутку вугілля в лаві №168 розірвався ланцюг скребкового конвеєра й елементом ланцюга, який відлетів у бік, травмувало гірника очисного вибою 1995 року народження",
– повідомили у пресслужбі.
За попередньою інформацією, в постраждалого діагностували переломи склепіння черепа. Наразі він перебуває у реанімації. Через важкість травми причини цього інциденту встановлюватиме спеціальна комісія.
Гірник важко травмував хребет
Того ж дня приблизно о 17:30 на шахті "Степова" стався ще один нещасний випадок. За попередньою інформацією, там травмувався 40-річний гірник. Під час проведення робіт трапилося відшарувався шматок породи. Внаслідок цього шахтар отримав травми хребта та правої руки.
"Майстер-підривник проводив роботи. Заліз у просіку, щоби перевірити на наявність вибухоматеріалів. У цей момент стався обвал, він отримав травми хребта", – зазначив голова профспілки шахти "Степова" Віталій Оніжук.
Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Його стан – важкий. На думку Оніжука, його перевозитимуть на лікування до Львова.Зверніть увагу! Шахти "Степова" та "Лісова" – відокремлені підрозділи державного підприємства ВО ДКХ "Львіввугілля". Перша розташована у селі Глухів Червоноградського району, а друга – у селі Сілець.