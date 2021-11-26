Суд покарав 2 братів за жорстоке вбивство дрогобичанина

У Дрогобичі в березні знайшли мертвим 54-річного місцевого жителя. Виявилось, що його вбив 41-річний ром, а після цього його брат пограбував загиблого.

Зловмисники були родом із Закарпаття. Вони жили у Дрогобичі тимчасово.

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Чоловіка вбили через ревнощі

Правоохоронці встановили, що у березні 2021 року на околиці Дрогобича у саморобному наметі троє ромів пиячили з 54-річним місцевим жителем. Постраждалий проявляв надмірну увагу до жінки. Через ревнощі у нього виник конфлікт з 41-річним ромом.

Зловмисник схопився за молоток та кілька разів вдарив дрогобичанина по голові. Постраждалий отримав травми, які були несумісними з життям. Він помер на місці події.

Після цього 58-річний брат зловмисника, скориставшись ситуацією, викрав сумку загиблого з його мобільним телефоном. Тіло чоловіка знайшли 11 березня. Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваних.

Загиблим був дрогобичанин Роман Дідух. Він напередодні вийшов з дому та не повернувся. Правоохоронці шукали його як безвісти зниклого.



Тіло чоловіка знайшли в саморобному наметі / Фото Львівської облпрокуратури

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Суд покарав зловмисників

Одному брату правоохоронці повідомили про підозру за умисне вбивство, а іншому – за грабіж. Судовий розгляд у кримінальному провадженні вже завершили.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурора. Чоловіків визнали винними. Молодшому братові за вбивство призначили 8 років за ґратами, а старшому за грабіж – 4 роки у в'язниці.



Один брат вбив чоловіка, а інший – пограбував / Фото Львівської облпрокуратури



Зловмисників відправили у в'язницю / Фото Львівської облпрокуратури