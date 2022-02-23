Тихо біля гучномовців: у поліції пояснили, чому львів'яни не чули сигналів оповіщення

У Львові 23 лютого поліцейські перевіряли систему оповіщення. Жителі міста зазначили, що вона працювала не зовсім якісно.

У місті курсували машини поліцейських. Речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій розповіла журналістам 24 каналу, що у кожному районі було лише по 2 автомобілі.

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"Річ у тому, що на район було 2 машини, але за потреби будуть усі. Також долучаться інші служби. І вони їздитимуть лише з тією метою", – зазначила Рибій.

Реакція львів'ян

Видання "Твоє місто" запитало у львів'ян, чи вони чули гучномовці правохоронців. Люди скаржились, що нічого не чутно. Крім цього вони зазначали – звук є нерозбірливим та тихим навіть біля автомобілів поліцейських.

Зокрема, львів'яни залишали під опитуванням такі коментарі:

"Я чула, коли проходила біля патрульної машини, але дуже тихо";

"На Городоцькій, десь о 12:00. Жодного слова не зрозуміти";

"Вулиця Підвальна, дуже погано чути";

"Чорновола, Інтерсіті. Було тихо чути!";

"На Мазепи не було нічого чути, я ще спеціально прислухалася. Минулого року оголошення щодо ковіду було добре чути";

"Широка. Чути з відчиненим вікном, дуже тихо, повідомлення неможливо розібрати";

"По Чорновола проїжджала, але дуже-дуже тихо, майже нечутно для пішоходів на тротуарах (на відстані 3 – 5 метрів майже не чути), а в будинках точно ніхто не чув".

Проте в деяких районах міста люди повідомляли, що немає проблем з оповіщенням.

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Чому так тихо

Речниця Катерина Рибій пояснює, що поліцейські використовували записи оповіщень. Тобто не було прямого звернення.

Якщо буде така ситуація, то говоритимуть у рацію патрульні, а не запис. Його вмикали з телефону і притуляли до гучномовця,

– пояснила Рибій.

Крім цього, вона зазначила, що поліцейські тестуватимуть систему оповіщення 24 лютого з 11:00.

Працювали на 10%

Керівниця справами виконавчого комітету ЛМР Наталія Алєксєєва для "Твого міста" розповіла, що місто докупило гучномовці, які встановлюватимуть на комунальному транспорті. За її словами, наразі у Львові проводять тестування, щоб адаптувати людей.

Вона зазначила, що це радше є інформаційною кампанією, але за потреби залучать більше машин з гучномовцями.

"Комунальні служби залучили лише 7 машин. Цього мало, щоб протягом години поінформувати всі квартали міста. Навіть під час карантину машини їздили впродовж дня", – сказала Алєксєєва.

Вона додала, що поліцейські не хотіли нагнітати паніку й працювали на 10% можливостей.