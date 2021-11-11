На трасі Київ – Чоп львів'янин збив 13-річного хлопця: дитина – у важкому стані

На Львівщині, на трасі Київ – Чоп, 10 листопада водій Nissan збив 13-річного школяра. Наразі підліток перебуває у лікарні.

Стан дитини – важкий. Правоохоронці проводять розслідування.

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Львів'янин збив 13-річного хлопця

ДТП трапилась приблизно о 16:00 на трасі Київ – Чоп поблизу села Новий Милятин Золочівського району. Водій Nissan Note, 50-річнй львів'янин, збив 13-річного жителя одного з сіл Золочівщини. Внаслідок ДТП хлопчик отримав важкі травми. Його госпіталізували.

У Львівському центрі екстреної меддопомоги у коментарі ZAXID.NET розповіли, що постраждалого спершу відвезли у Буську міську лікарню. Проте, оскільки школяр перебував у важкому стані, згодом його перевезли у реанімацію львівської дитячої лікарні на вулиці Орлика. Там, своєю чергою, зазначили, що у хлопця діагностували черепно-мозкову травму та множинні переломи. Постраждалого вже прооперували. Наразі медики проводять додаткові обстеження.

Дивіться відео з місця ДТП:

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Водієві загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами. Окрім цього львів'янина можуть позбавити водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Школяра госпіталізували / Фото поліції Львівщини