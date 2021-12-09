Тромби довжиною 30 сантиметрів: львівські хірурги врятували чоловіка з 3 складними патологіями

У Львові лікарі провели надскладну операцію чоловікові з трьома складними патологіями. З його аорти витягли тромби загальною довжиною 30 сантиметрів.

Операцію проводили у Львівській обласній клінічній лікарні. У професора Ігоря Кобзи за 42 роки роботи були лише 3 схожі випадки.

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Чоловік мав 3 складні патології

Дев'ять днів тому Василь Труш переніс надскладну операцію. Він приїхав до Львова з Камінь-Каширського, що на Волині. Чоловік мав комбінацію з трьох складних патологій – підковоподібну нирку, 2 мішкоподібні аневризми аорти та аномалії ниркових судин. Кожна з них є складною сама по собі, а таке поєднання суттєво ускладнило ситуацію. За словами медиків, ці патології зустрічаються вкрай рідко.

За 42 роки роботи судинний хірург, професор Ігор Кобза зустрічався з подібними випадками лише тричі. На щастя, волинянин вчасно потрапив у руки хірургів. Аневризми, які у нього виявили, вже почали кровоточити, тож могли розірватися будь-якої миті.

Приблизно 20 років тому під час профілактичного медогляду Василю Трушу повідомили, що у нього не 2 нирки, а одна. Вона була підковоподібною, тобто 2 органи зрослися в один. Це – вроджена аномалія. Спершу вона ніяк не позначалася на здоров'ї чоловіка. Він перебував на обліку в уролога й час від часу проходив профілактичні огляди.

Цьогоріч у листопаді чоловік прийшов на черговий огляд. Під час УЗД лікар довго оглядав його нирку. Медика щось занепокоїло і він порадив зробити комп'ютерну томографію з контрастом.

Під час КТ у мене і виявили аневризми аорти. З тим з обстеженням я пішов до кардіохірурга обласної лікарні в Луцьку. Він глянув на результати обстеження, сказав, що справа серйозна і що з такими проблемами слід йти до судинних хірургів,

– розповів Труш.

Лікар порадив чоловікові їхати на консультацію до Львова. Той перепитав, чи може краще до Києва, адже у нього там живуть діти. Однак медик стояв на своєму.



Чоловіка врятували лікарі Львівської обласної клінічної лікарні / Фото ЛОКЛ

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Волинянин поїхав на складну операцію

Труш розумів, що складної операції йому не оминути. Чоловікові було важко зважитися на неї, тож він хотів поїхати у Львів пізніше. Проте потім він поговорив зі своїм сусідом, який також мав проблеми з судинами і якого оперували у Львівській обласній клінічній лікарні.

"Сусід і був моєю головною моральною підтримкою. Він радив не чекати, їхати до Львова і ні на секунду не вагатися. І саме він порадив звернутися до професора Ігоря Кобзи, який його оперував", – зазначив пацієнт.

Під час комп'ютерної томографії, яку чоловік робив на Волині, у нього діагностували 2 веретеноподібні аневризми (випинання) аорти. Вони – небезпечні, однак не потребують термінової операції. Проте лікарі з'ясували, що й сама аорта у пацієнта розташована нетипово.

У нормі вона має бути зліва від хребта, а в пацієнта вона різко в животі пішла праворуч, зробила вигін і лягла на нижню порожнисту вену – найбільшу венозну судину. Аорта розплющила її, чим неабияк ускладнила кровотік. Лікарі вирішили ще раз оглянути чоловіка на УЗД. Це врятувало йому життя.

"Під час УЗД лікар побачив, що у чоловіка не веретеноподібні аневризми (при них випинаються усі стінки судини), а мішкоподібні, найнебезпечніші з аневризм. При них випинається одна стінка і вона може будь-якої миті розірватися. У чоловіка стінка аневризм була прозора і тонша, ніж туалетний папір", – розповів Кобза.

За словами професора, лікар також побачив в аневризмах багато тромбів, серед них були й зовсім свіжі. Це свідчило про надрив, тому операцію аж ніяк не можна було відкладати.

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Операція минула успішно

Пацієнта та хірургів чекала надскладна операція. Кобза майже 2 дні ретельно вивчав результати обстеження судин чоловіка на КТ, МРТ та УЗД. Річ у тому, що в нормі до нирки повинна йти одна судина, а до підковоподібної – йде багато. Вони коротші та можуть переплітатися. Жодну з цих судин не можна пошкодити під час операції, адже це може порушити кровопостачання нирки й спровокувати ішемію.

До складу операційної бригади, окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли судинні хірурги Тарас Кобза, Юлія Мота, анестезіолог Роман Михайльчук, анастезистка Ольга Ганас і операційна сестра Ольга Копитко. Операція тривала 4 години.

Судинні хірурги видалили частину аорти з аневризмами, позаяк могли зачепити нижню порожнисту вену і спровокувати кровотечу. Тож ту частину аорти, де були аневризми, лікарі виключили з кровообігу, перекривши її зверху і знизу. Її замінили протезом і пустили аорту зліва, оскільки вона мала бути у нормі.

Судинні хірурги добре почистили аорту пацієнта, бо вона була забита тромбами загальною довжиною понад 30 сантиметрів. Нижня порожниста вена, яку вона притисла, після операції невдовзі прийшла до норми. У ній відновився нормальний кровотік.

Хірурги виконали, безсумнівно, ювелірну роботу, адже операція вимагала надточних рухів, неабияких знань та правильних розрахунків. Найменша похибка могла звести гігантську роботу лікарів нанівець. Своєю чергою, чоловікові вона загрожувала втратою нирки. На щастя, все минуло успішно. Василь Труш дуже швидко почав одужувати, тож на дев'ятий день після операції, 8 грудня, він поїхав додому на Волинь.



Пацієнт вже поїхав додому / Фото ZAXID.NET