Троє загиблих, з них двоє – немовлята: на Львівщині сталася страшна ДТП

Поблизу села Угерсько, що на Львівщині, 8 квітня трапилася жахлива ДТП. Її жертвами стали троє людей, серед яких двоє – немовлята.

За інформацією поліції, аварія сталася на автодорозі Київ – Чоп приблизно о 16:00. Внаслідок неї загинули й постраждали люди.

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Деталі аварії на Львівщині

ДТП трапилася поблизу села Угерсько Стрийського району.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Toyota Corolla, 30-річна жителька одного з сіл району не впоралася з керуванням. Жінка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнула з Audi, яким кермував 36-річний житель Львівського району.

Є загиблі та постраждалі

Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці події загинули троє пасажирів Toyota – двоє двомісячних дітей та жінка.

Окрім цього, поранення отримали водійка та пасажир Toyota, 30-річний житель району, а також водій Audi. Потерпілих доставили до лікарні, їхні діагнози уточнюють.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Наслідки аварії на Львівщині: дивіться відео