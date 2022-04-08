Троє загиблих, з них двоє – немовлята: на Львівщині сталася страшна ДТП
Джерело:фейсбук Поліції Львівщини
Поблизу села Угерсько, що на Львівщині, 8 квітня трапилася жахлива ДТП. Її жертвами стали троє людей, серед яких двоє – немовлята.
За інформацією поліції, аварія сталася на автодорозі Київ – Чоп приблизно о 16:00. Внаслідок неї загинули й постраждали люди.
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Деталі аварії на Львівщині
ДТП трапилася поблизу села Угерсько Стрийського району.
За попередньою інформацією, водійка автомобіля Toyota Corolla, 30-річна жителька одного з сіл району не впоралася з керуванням. Жінка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнула з Audi, яким кермував 36-річний житель Львівського району.
Є загиблі та постраждалі
Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці події загинули троє пасажирів Toyota – двоє двомісячних дітей та жінка.
Окрім цього, поранення отримали водійка та пасажир Toyota, 30-річний житель району, а також водій Audi. Потерпілих доставили до лікарні, їхні діагнози уточнюють.
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Наслідки аварії на Львівщині: дивіться відео