Троє загинули, семеро травмувались: винуватця моторошної ДТП на Львівщині помістили у СІЗО

У серпні п'яний 19-річний водій спричинив жахливу ДТП на Львівщині. Внаслідок зіткнення загинули 3 людини, а ще 7 – травмувались. Винуватця аварії помістили під варту.

Моторошна ДТП трапилась на трасі Борислав – Самбір – Мостиська – Дрогобич. Водієві загрожує в'язниця.

До теми П'яний 19-річний водій спричинив жахливу ДТП на Львівщині: 3 людини загинули, а 7 – постраждали

П'яний 19-річний водій спричинив смертельну ДТП

Приблизно о 23:00 24 серпні у селі Попеля Дрогобицького району сталася жахлива аварія. 19-річний житель Борислава за кермом Volkswagen Passat не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіштовхнувся з Volkswagen Golf, яким керував 40-річний житель того ж міста.

Внаслідок ДТП водій та 2 пасажирів Golf віком 16 та 20 років важко травмувались та загинули на місці до приїзду медиків. Ще 7 людей отримали травми різного ступеня тяжкості:

3 пасажири Golf – двоє 19-річних хлопців та 17-річна дівчина, жителі одного з сіл району;

водій Passat та 3 його пасажирки, жительки Борислава віком 18, 19 та 22 роки.

Медики відвезли усіх постраждалих до лікарні. Правоохоронці встановили, що водій Passat керував автівкою в стані сп'яніння. Окрім того, він ніколи не отримував водійського посвідчення.



Внаслідок аварії загинули 3 людини / Фото поліції Львівщини

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Винуватця ДТП взяли під варту

Правоохоронці затримали винуватця ДТП. Слідчі повідомили йому про підозру в "порушенні правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп'яніння". Затриманому загрожує від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 7 до 10 років.

Після того, як водій одужав, 24 вересня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО.



Водієві загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини